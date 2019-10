Senadores aprueban en comisiones revocaciÃ³n de mandato

Antonio •

A ver fifis del Prian si están tan convencidos que AMLO es un fiasco y hacen y hacen campaña para convencer a la ciudadanía la pregunta es porque le sacan al parche de enfrentarlo en las mismas elecciones pues no que es tan malo y mediocre sus resultados

Les aseguramos que si fuera Piña miento o los de doble moral de Fox y Calderón la oposición si hubiera aceptado con gusto meterlos en las mismas boletas

No hay duda que le temen a AMLO y se contradicen

Son unos hipócritas que ya no engañan a nadie