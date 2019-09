Senadores exigen renuncia de Mireles como subdelegado del ISSSTE en MichoacÃ¡n

Senadores exigen renuncia de Mireles como subdelegado del ISSSTE en Michoacán

Legisladores de todos los partidos en la cámara alta demandan su destitución

Noroeste / Redacción

Senadores de todos los grupos legislativos, integrantes la Comisión de Igualdad de la Cámara alta del Congreso de la Unión, exigieron este jueves 12 de septiembre, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la renuncia de José Manuel Mireles Valverde, como subdelegado en Michoacán, tras utilizar las palabras "piruja" y "nalguita" para referirse a las mujeres.

"Es increíble que no podamos tomar una decisión tan elemental que es solicitar al director del ISSSTE que destituya a este señor misógino [...] Sí se aprobó pedirle la renuncia, pero no nos quedemos cortos, es exigirle al titular del ISSSTE que lo destituya, es obvio que son expresiones misóginas y violentas", manifestó Kenia López Rabadán, del Partido Acción Nacional (PAN).

"Repudio como michoacano las expresiones de Mireles, debe renunciar porque eso no representa a los ciudadanos [...] Utilizando las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador: ¡al carajo Mireles!", dijo Germán Martínez Cázares, del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

"No es suficiente con pedirle que renuncie [Mireles]: si el Gobierno quiere respetar a las mujeres, debe pedirle que renuncie", exigió, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, también del PAN. "Las expresiones de Mireles son una gran ofensa: no puede ser aceptable que un servidor público califique el ejercicio de las derechohabientes. Es muy ofensivo", señaló Emilio Álvarez Icaza, senador sin partido.

"Es algo inaceptable, indigna y ofende a mujeres. Si este funcionario fuera responsable ya hubiera renunciado, ya se ha tardado", dijo Vanessa Rubio Márquez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). "Tampoco acepto que ya se disculpó: él se tiene que ir. Él no se puede quedar: es alguien que está ofendiendo a las mujeres", advirtió Juan Manuel Zepeda Hernández, de Movimiento Ciudadano (MC).

Ayer miércoles 11 de septiembre, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que inició una investigación sobre las expresiones usadas por José Manuel Mireles Valverde, actual subdelegado del ISSSTE en Michoacán, que pudieran constituir conductas irregulares.

Mireles Valverde, quien estuvo preso casi tres años acusado por porte de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, utilizó ahora la palabra "nalguita" para referirse a una mujer. Según un video difundido en las diversas redes sociales, el funcionario federal usó este término el pasado 4 de septiembre, al contar una anécdota acontecida en el municipio de Uruapan, sobre que un presunto líder sindical intentó extorsionarlo.

La SFP agregó que indaga presuntas violaciones al Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal, por parte de Mireles Valverde, al tiempo que refrendó su compromiso con la igualdad de género y el respeto a los derechos de las mujeres.

La institución federal indicó que, una vez terminada la investigación, estará en condiciones de informar sobre los resultados, en cumplimiento con el compromiso del Gobierno de México de respetar los derechos fundamentales de la ciudadanía.

El expediente de la investigación fue aperturado por el Órgano Interno de Control (OIC) del ISSSTE, por lo que se indagará si el funcionario público faltó a lo señalado por dicho Código de Ética, que mandata brindar un trato igualitario a todas las mujeres y hombres.

Ello, añadió la SFP, evitando cualquier acción u omisión que menoscabe la dignidad humana, los derechos y las libertades o constituya alguna forma de discriminación, además de eliminar cualquier uso de lenguaje discriminatorio basado en estereotipos de género y fomentar una cultura igualitaria e incluyente.

Por su parte, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, reafirmó el compromiso de fomentar una nueva ética en el servicio público, uno de cuyos elementos fundamentales es la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos de las mujeres, además de que llamó a los servidores públicos a cumplir con la obligación de observar disciplina y respeto hacia la ciudadanía durante el desempeño de sus funciones.

El martes 10 de septiembre, el subdelegado del ISSSTE en Michoacán, se disculpó ahora por utilizar la palabra "nalguita" para referirse a una mujer. A través de un comunicado, difundido en su cuenta de la red social twitter, el ex líder de las autodefensas en Tepalcatepec afirmó que no evade su responsabilidad y que no volverá a emitir ese tipo de comentarios.

"No evado mi responsabilidad, la asumo y con el corazón en la mano ¡lo siento! y ofrezco una disculpa a todas las personas que se sintieron agraviadas por mis palabras, tengan la seguridad que nunca más volverá a suceder", expresó Mireles Valverde.

"Me apena profundamente que citar y ejemplificar la lucha contra los actos de corrupción, fuera interpretado como un ataque a las causas feministas, a las que he apoyado en el transcurso de mi vida", manifestó el funcionario federal en su comunicado.

"Vamos a pedirle que, desde ahora, que hoy mismo ofrezca una disculpa pública; y que no sólo exprese eso, no, es decir: 'Yo ofrezco una disculpa si ofendí a las mujeres como es evidente, sino hago el compromiso sincero de actuar con respeto a las mujeres y al mismo tiempo me comprometo a nunca jamás volverlo a hacer'. Algo así, o sea, sincero", dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado lunes 9 de septiembre, durante su conferencia de prensa matutina.

"Hubo otro más, se creyó más inteligente, me amenazó con llevarme 15 mil personas a tomar la delegación si no le daba una base porque había conocido a una nalguita nueva […] Son palabras de él, no mías, yo le llamó de otra cosa, a lo mejor más feas, pero son palabras mías", indicó el subdelegado del ISSSTE, rodeado de personal médico.

"Dice 'oiga necesito que me dé una base porque acabo de conocer así y así, y así es como se hacen las cosas aquí'. Le dije 'está usted equivocado, conmigo nunca va a pasar eso'", abundó el ex líder y fundador de las autodefensas en Tepalcatepec, Michoacán.

El mismo 4 de septiembre, Mireles Valverde llamó "pirujas" a las parejas sentimentales o concubinas de derechohabientes que exigen el servicio sin pagar la cuota correspondiente. El adjetivo utilizado por el funcionario federal, quedó registrado en un video grabado al interior de una clínica de Apatzingán, cuando el ex líder y fundador de las autodefensas se quejaba de las exigencias de los beneficiarios de dicho servicio de salud.

"Algunos necesitan hemodiálisis dos o tres veces por semana, si afuera cuesta mil 200 pesos, aquí está pagando 490 pesos al mes, y aparte de atender a este señor con hemodiálisis, tenemos que atender a toda su familia, y atender a, yo diría de otra manera, soy tierracalenteño, a la primera piruja, la segunda, la tercera, la cuarta y hasta la quinta", dijo el médico de profesión, lo que provocó risas de algunos otros funcionarios.

"Ahora resulta que están viendo la forma de que atendamos al novio de los hijos del derechohabiente o a la novia de las hijas del derechohabiente, por favor, pero no aportan más, y por los mismos 429 quieren que atendamos a todo su clan, no es justo, no es justo", abundó el subdelegado del ISSSTE en Michoacán.

De 498 mil derechohabientes que existen en Michoacán, solo 90 mil dan una aportación mensual, detalló Mireles Valverde, quien asumió dicho cargo el pasado 1 de agosto, cuando afirmó que tenía como principal eje de trabajo darle a las personas un adecuado acceso a la salud.

Además, Mireles Valverde reclamó que hace apenas un mes encabeza la subdelegación del ISSSTE en Michoacán, y ya hay inconformes han intentando en siete ocasiones tomar las instalaciones de la institución. "Si esa es la única forma que tienen de conseguir lo que quieren, tengan, aquí están las llaves de la delegación, no me amenacen, yo las amenazas las resuelvo de otra manera y ya se los demostré, se los dije así a algunos líderes sindicales", comentó.

Un día después, el jueves 5 de septiembre, el funcionario federal ofreció una disculpa a través de un video difundido en su cuenta de la red social Twitter, en el que indicó que los comentarios dichos por él no fueron correctos. "Errar es de humanos, rectificar también. vivan nuestras mujeres", escribió Mireles Valverde al margen del tuit.

"Hice comentarios alusivos en forma indebida a la última línea de la derechohabiencia de nuestra institución, por tal motivo ofrezco disculpas de todo corazón", explicó el subdelegado, quien insistió que su forma de expresarse fue indebida. "Algunas veces se me escapan malos términos, pero no es mi intención ofender a nadie", puntualizó.

"No nada más porque yo salí de una mujer, sino porque la mujer es la puerta de nuestra vida, la mujer es alegría de nuestras naciones y también, porque fue una mujer la que nos enseñó nuestros primeros pasos", expresó Mireles Valverde, quien en el año 2013 organizó el levantamiento de armas en poblaciones de la Tierra Caliente michoacana para enfrentar la violencia ejercida por el grupo criminal de Los Caballeros Templarios.

En julio del 2017, Mireles Valverde convocó de nueva cuenta a las autodefensas a armarse y dirigirse hacia Tepalcatepec, para apoyar a los pobladores. El hombre, de 60 años de edad, alertó en ese entonces, que militares habían sitiado dicho municipio michoacano, "con fines de invadirlo totalmente y acabar con los grupo de autodefensas de nuestra comunidad".

El médico de profesión también compartió un video en el que se muestran a militares rodeados de habitantes de Tepalcatepec, quienes acusaron al Ejército de iniciar una persecución en contra de Juan José Farías Álvarez, alias "El Abuelo", uno de los ex líderes de las autodefensas, quien sufrió un atentado el 9 de marzo de ese mismo año.

En agosto del 2018, Mireles Valverde abandonó en Morelia uno de los Foros de Escucha para la Ruta de Pacificación y Reconciliación Nacional de México -que organizaba entonces el equipo de trabajo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador-, porque, dijo, "son una farsa".

"Estos foros son una charlatanería y pura política. Son una farsa porque no hay ningún luchador social ahí enfrente en el presídium, como los que entregamos nuestra sangre por cambiar las cosas. Ahí no está Semeí, no está Hipólito. Esto es una farsa", indicó el también ex vocero del Consejo de Autodefensas de Michoacán.

Mireles Valverde afirmó, además, que él le entregó en sus manos a López Obrador, el proyecto de Pacificación Nacional. "Estas son cosas que pone el sistema [los foros], a modo. Y estoy decepcionado porque no hay luchadores sociales ahí", abundó.

"La manera de pacificar al país, según lo expuesto hoy en Michoacán no incluye participación de luchadores sociales ni de víctimas, el diagnóstico empleado dista de la realidad; es un acto artificial sólo para cumplir con el compromiso. Soy hombre de ley y preocupado por México", dijo el ex líder de las autodefensas de Tepalcatepec, horas después, en un tuit.