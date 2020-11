Señala Alcalde de Culiacán a dos diputados de Morena de traición al pueblo y al Presidente de México

Jesús Estrada Ferreiro dijo que Graciela Domínguez Nava ha estado entorpeciendo el procedimiento y evitando que se dictamine la Ley de Hacienda Municipal, junto con Marco Antonio Zazueta

Belem Angulo

04/11/2020 | 09:48 AM

Los Legisladores de Morena Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política, y Marco Antonio Zazueta Zazueta, integrante de la Comisión de Hacienda Pública y Administración, han traicionado al partido al que pertenecen, al pueblo y al Ejecutivo federal, acusó el Presidente municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.

Lo anterior en relación con la iniciativa de reforma a la Ley Municipal de Hacienda que pretende impulsar el Alcalde, ya que la actual solamente beneficia a los grandes empresarios, destacó el primer edil.

"Graciela Domínguez (...) ha estado entorpeciendo el procedimiento y ha estado evitando que se dictamine, ha estado atravesándose desde hace más de un año y todo por dañar a los municipios para que no tengamos éxito en nuestra gestión", consideró Estrada Ferreiro.

"Yo creo que esta es una traición de esta señora, junto con Marco Zazueta, un diputado que a pesar de ser de Morena nos está traicionando, no nada más a nosotros, está traicionando al pueblo y al Presidente López Obrador. La acuso públicamente de traidora, la acuso públicamente de que nos está obstruyendo y eso se llama violencia política también".

Diputada Graciela Domínguez Nava

Estrada Ferreiro explicó que las modificaciones a la Ley son necesarias para beneficio del pueblo.

"Tenemos en el Congreso una iniciativa para modificar la Ley de Hacienda Municipal para evitar que los grandes contribuyentes nos estén quitando el impuesto que pagaron, porque hay fallas en la Ley", comentó.

"Nos obligan a devolverles el dinero del pago del impuesto predial, de forma indebida pero nos obliga".

Marco Antonio Zazueta Zazueta, diputado morenista.

El martes fue llevado a la Tribuna del Congreso del Estado el tema de los señalamientos del Alcalde. Domínguez Nava reveló que ha recibido por escrito las inconformidades del mismo y resolvió que el Poder Legislativo no actuará bajo estas presiones.

“Nosotros no vamos a actuar bajo la presión, ni los intereses del Alcalde que todavía no nos queda claro cuáles son, este Congreso no va a resolver algo bajo presión y es una falacia cuando él dice que lo único que busca es resolver la inconstitucionalidad con la que se cobra el predial, eso es falso”, dijo la diputada.

“No va a lograr nada con amenazas, ni por escrito, esas amenazas como me hizo llegar un oficio dirigido a la presidenta de esta Junta de Coordinación Política, ni las amenazas que cada que se para en un evento público lanza contra la presidenta de la Junta de Coordinación Política, a mí nadie me va a obligar a tomar una decisión que vaya en contra de los intereses de los ciudadanos, que se le olvide a este Alcalde que vamos a actuar así”

Agregó que en la agenda común para el presente mes de noviembre se estará resolviendo la iniciativa a la que Estrada Ferreiro se refiere.