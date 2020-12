Señala Iniciativa Sinaloa altos índices de impunidad en casos de corrupción

Silber Alonso Meza Camacho, director de la organización, espera que la denuncia ciudadana se fortalezca y que los medios de comunicación retomen la información y expongan los procesos anticorrupción

América Armenta

23/12/2020 | 10:17 AM

“Estamos impresionados en iniciativa Sinaloa por los niveles de impunidad a los que estamos llegando en el estado”, declaró Silber Alonso Meza Camacho, enlistando una serie de casos en la entidad en los que se llegan a arreglos o quedan en la impunidad.

El 12 de diciembre, por ejemplo, Carlos Castro, quien fuera coordinador Administrativo de Sedesol, fue absuelto de los delitos de peculado y negociaciones ilícitas, luego de que el ex secretario de Desarrollo Social, Raúl Carrillo Castaños, y la actual subsecretaria de Economía, Morayma Yaseen Campomanes, no acudieron a declarar sobre el caso.

“En casos importantes o los que han indignado a la sociedad han terminado o en un arreglo de buenos amigos o se han caído los casos o en una impunidad total, recordemos el Tiburonario, vayamos al caso de la Secretaría de Salud de Echeverría, cómo terminan arreglándose y vámonos ahora al caso de los colchones”, dijo el activista.

Meza Camacho señaló que desde Iniciativa Sinaloa han denunciado actos de corrupción en Preecasin, han expuesto empresas fantasmas en publicidad oficial y en diferentes áreas de gobierno, también posibles desfalcos en salud tanto del periodo de Mario López Valdez, como el de Quirino Ordaz Coppel.

“El actual Gobierno no abre investigaciones reales, abre investigaciones, primero, solamente si uno denuncia, no las abren de oficio, cuando el sistema anticorrupción les permite abrir investigaciones por oficio, ellos han renunciado a esa facultad, no les interesa investigar nuevos actos de corrupción”, denunció.

“Y a los actos de corrupción que heredaron están dando un trámite de impunidad y ese es el Gobierno actual de Quirino Ordaz Coppel y de la Fiscalía General del Estado, estamos en un estado de impunidad rampante en materia anticorrupción”, agregó.

La denuncia ciudadana, como un pilar en materia anticorrupción, es muy escasa, abundó el director de Iniciativa Sinaloa, hace apenas una semana, la investigadora de esta organización, Marlene León Fontes, denunció ante la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas posibles desvíos en materia de salud y al momento de realizar la denuncia, le dijeron a la joven que no conocían a alguien más que hubiera denunciado.

La impunidad que existe en estos casos también puede ser una razón para que la ciudadanía no se interese o no se anime a denunciar posibles actos de corrupción.

“Realmente ciudadanos que denuncien, que sí los hay, pero hay muy pocos, y los hay muy pocos porque, primero, hay muy poca esperanza en que la autoridad vaya a investigar y hay mucha posibilidad de que haya represalias en contra del ciudadano que denuncia”, manifestó, considerando esta una combinación perversa.

Para Meza Camacho es importante que estos casos, al menos los que se han tornado mediáticos por los servidores públicos y los millones de pesos inmiscuidos, se tomen por los medios de comunicación y se exponga su seguimiento, pues ha encontrado que no son temas tomados como prioridad.

“Ojalá que los medios de comunicación difundieron el estado de impunidad en que nos encontramos, porque pareciera que eso no es un tema de agenda de los medios de comunicación, ojalá que se convierta en una tema de agenda en los medios de comunicación”, concluyó.