SeÃ±alan a ex Alcalde RaÃºl Inzunza de entregar bocacalles a Construcciones Mocorito

GUASAVE

Señalan a ex Alcalde Raúl Inzunza de entregar bocacalles a Construcciones Mocorito

En el pasado los vecinos de este sector se organizaron para gestionar la continuidad de las calles de este asentamiento

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Mediante acuerdos hechos mañosamente cuando se dio origen al Megaproyecto, el ex Alcalde Raúl Inzunza Dagnino entregó a Construcciones Mocorito además de una extensa franja de terreno que va desde la carretera México 15 hasta la colonia 18 de Marzo, incluyendo las bocacalles que debieron haberse respetado, señaló Ramón Ruelas.

El presidente del comité de obras de la colonia Lomas del Mar expuso que en el pasado los vecinos de este sector se organizaron para gestionar la continuidad de las calles de este asentamiento y conectarlas con el bulevar Millán, pero descubrieron que toda la franja, incluyendo las lotes que debieron respetarse como vialidades, estaban en poder de la empresa citada.

"Resulta que Raúl Inzunza Dagnino en un documento le cedió desde la carretera Internacional hasta las bombitas de la 18 de Marzo, todo este terreno, con la condición de que la Constructora Mocorito (sic) iba a entubar y pavimentar todo esto, por problemas de un mal trabajo, según supimos, nada más llegaron hasta el bulevar Ruiz Payán, el Gobierno estatal continuó (las obras) para acá, pero el terreno se lo habían cedido a la Mocorito", dijo.

Indicó que como en el entubado del canal Diagonal y pavimentación del bulevar del tramo del Ruiz Payán hasta el bulevar Juan de Dios Bátiz la constructora no invirtió recursos, administraciones municipales posteriores a la de Inzunza Dagningo trataron de hacer que la empresa cumpliera o quitarlo el derecho sobre la franja lateral que mide hasta casi 40 metros de ancho en unos puntos por más de mil metros de longitud, sin embargo, no pudieron.

"Las autoridades anduvieron en esas vueltas para recuperar los terrenos, pero como ya se lo había cedido el ex Presidente Raúl Inzunza ya no pudieron quitarle nada desde la carretera hasta las bombitas de la 18 de Marzo, y no nada más le vendieron la franja, le vendieron las bocacalles también, un gran error por parte de este señor porque hay gente que tiene aquí como 40 años viviendo y si vendía a particulares la Mocorito no iban a tener salida ni entrada los vecinos de aquí", dijo.

En los últimos días estos terrenos han sido motivo de controversia, ya que el Ayuntamiento condonó a Construcciones Mocorito una deuda de casi 8.3 millones de pesos del predial urbano a cambio de ceder cuatro lotes para que las calles Pinos, Perihuete, Topolobampo y Cinco puedan tener salida hacia el bulevar Millán.

Sin embargo, en tres de esos lotes a la superficie de la franja le están agregando terrenos que están hasta la calle Orión, los cuales, a decir de Ramón Ruelas, no debían ser de Construcciones Mocorito.

"Estos terrenos están así desde hace mucho tiempo, el primer dueño fue Víctor García. Yo llegué aquí hace como 35 años y él lotificó a raíz de invasiones que había en la 18 de Marzo, en la Makarenko, la Ejidal, y dijo 'vamos vendiendo', entonces loteó, él sí respetó las calles, dejó las calles, pero mañosamente el Presidente que estuvo antes con la Mocorito vendió esto, no sé si se haya echado un dinero a la bolsa, pero pensamos que sí porque fue un dineral. Oiga, la constructora está vendiendo a 3 mil pesos el metro cuadrado", subrayó.

El representante de los colonos en ese sector expuso que buscarán que les habiliten una quinta salida hacia el Millán, ya que la calle Puerto Peñasco es la de acceso a la Lomas del Mar y no conecta directo al bulevar.