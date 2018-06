Señalan deportistas que Gimnasio Municipal es utilizado como estacionamiento - Noroeste

Gimnasio Municipal

Señalan deportistas que Gimnasio Municipal es utilizado como estacionamiento

Acusan a policías de dejar sus vehículos en el interior del espacio deportivo

Leopoldo Lerma

ESCUINAPA._ Personas que acuden a las instalaciones del Gimnasio Municipal a entrenar voleibol y basquetbol, lamentaron que el edificio se esté utilizando para estacionamiento de carros.

Señalaron que han visto a trabajadores de la corporación estacionando los vehículos dentro del recinto deportivo.

“¿Cómo la ve oiga? Es de diario que estacionen los carros y son los que trabajan en la policía, ellos no entienden que este lugar es para hacer deporte y no para utilizarse como estacionamiento”, comentó Laura N, deportista.

“Nosotros venimos a jugar voleibol y diario están los carros de la Policía, se supone que ellos deben de poner el ejemplo y no lo dan, se ven muy mal”, manifestó Alberto N, basquetbolista.

“Que no nos vayan a echar la culpa de que los carros recibieron un golpe, porque ellos saben que no se deben de estacionar adentro, la responsabilidad es de ellos y no de nosotros”, precisó Ana N, jugadora de voliebol.

“Y todavía se enojan (los conductores), pues si el lugar no es de ellos, es para deportistas, ni como decirles que quiten sus carros” explicó Jorge, deportista de voliebol.

Se buscó algunos trabajadores de la corporación policiaca para saber si algunos de ellos estacionaban sus vehículos dentro del Gimnasio Municipal, sin embargo, algunos de ellos respondieron que son propiedad de Valeria Gómez, subdirectora administrativa y de René Lora, de Plataforma policial.

Añadieron que también el director de Seguridad Pública de Escuinapa, Gioberti Tochimani Vásquez, deja el vehículo oficial 3800, de la Policía Estatal dentro del recinto deportivo.

“No es mío, de echo una vez traté de estacionarlo y me dijeron que esos lugares ya estaban ocupados”, manifestó un agente preventivo.

“Yo un día lo estacioné adentro y me llamaron la atención, pero el director, la subdirectora y el de plataforma ellos si pueden porque los estacionan dentro”, mencionó otro uniformado.

“De echo diario lo estacionan, pero, parece que son dueños, ni cómo hacerle oiga” precisó un Tránsito.

Los manifestantes esperan que durante esta semana se despeje el lugar para que así ellos puedan seguir entrenando sin tener la preocupación de que algún vehículo salga perjudicado por algún golpe de algún balón.