Sener quiere dar sólo 6 mil de 28 mil lámparas que deberían ser para Culiacán: Alcalde

Jesús Estrada Ferreiro dice que no lo permitirá y que cuenta con el respaldo de AMLO

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ La Secretaría de Energía sólo quiere dar a Culiacán 6 mil de las 28 mil lámparas que estaban presupuestadas para la capital sinaloense, esto por un crédito a fondo perdido de 200 millones de pesos que ganó el Municipio por parte del Fideicomiso para el Ahorro de Energía, acusó Jesús Estrada Ferreiro.

El Alcalde de Culiacán argumentó que quieren disminuir las lámparas para Culiacán con la intención de dar a más municipios del país, cosa que Estrada Ferreiro no quiere permitir y asegura, tiene el respaldo de Andrés Manuel López Obrador.

“Ahora la Sener nos está limitando el apoyo que estamos requiriendo, nos quieren disminuir a seis mil lámparas, lo quieren disminuir al 25 por ciento, o sea, 50 millones de pesos nada más, hace un mes le comenté al presidente personalmente el tema, me dijo ‘diles que te den todas las lámparas, que digo yo’”, afirmó.

“Siguen insistiendo ellos en mandarnos 6 mil lámparas nada más, ni siquiera el 25 por ciento de las 28 mil que pedimos, el argumento es que las quieren mandar a otros estados o municipios, lo que yo quiero decirles es que es un acto de insensabilidad y burocratismo de la Sener”, agregó.

El morenista compartió que el Municipio hizo muchos sacrificios para obtener este fondo, dado que tuvo que sanear su deuda ante la Comisión Federal de Electricidad para poder acceder a él.

“Yo les dije incluso, si la Secretaría de Energía tiene que aportar el 10 ó 15 por ciento del fondo total, de los 200 millones, estamos dispuestos a retornarlos nosotros, para que no se quede sin dinero la Sener, pero no estamos dispuestos a cederles un beneficio que obtuvimos con mucho sacrificio porque ese beneficio se obtuvo con los estudios que se hicieron de auditoría de Fide con el Ayuntamiento y la ciudad”, explicó.

“Pero además nos obligaron pagar, una gran cantidad de dinero, muchos millones de pesos a CFE para no tener deudas, porque era un requisito para obtener ese crédito, hoy, que necesitamos ese crédito a fondo perdido, la mayor parte, nos lo están regateando y eso no se vale”, agregó.

Estrada Ferreiro dijo también que ante la negativa de la Sener de darle los recursos que el Fide autorizó para Culiacán, tendrán que ellos comprar luminarias porque la ciudad las necesita ya, estas serían adquiridas de una empresa China.

“Vamos a tener que comprar, lo que no queríamos era endeudarnos...de China, porque es un programa especial, en eso de China no hay dinero qué aportar, simplemente las instalan, ellos las van a garantizar por 10 años, si se las roban, si se funden, si se dañan, no nos va a costar nada el mantenimiento”, expresó.