Sentencia contra el Alcalde de Mazatlán por violencia política no lo inhabilita para elecciones: Magistrado

De acuerdo al Presidente del TEESIN, Guillermo Torres Chinchillas, corresponde al INE e IEES retomar la sentencia de Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa y evaluar si puede o no contender en las siguientes elecciones; además Luis Guillermo Benítez Torres puede impugnar dicha sentencia

América Armenta

03/12/2020 | 12:05 AM

CULIACÁN._ Siguen en pie las posibilidades de que el Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, participe en las elecciones del 2021, a pesar de haberse confirmado en la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa que ejerció violencia política contra la Síndico procuradora Elsa Isela Bojórquez Mascareño, explicó el Magistrado Presidente, Guillermo Torres Chinchillas.

“La sentencia no tiene ese alcance para determinar: no se le debe registrar. No, nosotros únicamente atendimos la demanda que se presentó por parte de la Síndica procuradora y el análisis resultó que, en efecto, había obstrucción del cargo y que se daban los elementos para considerar que había violencia política en razón de género, esta sentencia va a pasar a un listado que va a tener el INE o el IEES, para que al momento de que les presenten la solicitud de registro, ya ellos valoren la contundencia del asunto y determinen si es procedente o improcedente el registro”.

Torres Chinchillas informó que, además de que la sentencia emitida por el TEESIN este miércoles no tiene esos alcances, El Químico Benítez tiene cuatro días hábiles después de la notificación de la sentencia para impugnar en la sala de Guadalajara, que bien, esta puede respaldar la sentencia emitida en el tribunal sinaloense o la puede rebotar.

“El Tribunal no tiene hasta ahorita por qué pronunciarse al respecto, porque esto le compete al órgano administrativo, en este caso lo que ordenó la Sala Superior es que el INE o el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa para las elecciones locales, sea quien tenga un estado de aquellos funcionarios que hayan incurrido en violencia por razón de género, derivado de una sentencia de un órgano jurisdiccional o un tribunal”, explicó el Magistrado Presidente el TEESIN.

“Que tengan el listado para que en caso de que se solicite el registro, ellos evaluarán, INE e IEES, la gravedad del asunto, el caso concreto y en un momento determinado ellos decidirán si es procedente el registro o es procedente en razón de que, en efecto, fue condenado por violencia política en razones de género”, agregó.

Benítez Torres, entonces, aun con la sentencia emitida que avala violencia política en razones de género de su parte, será evaluado por el Instituto Nacional Electoral e Instituto Estatal Electoral de Sinaloa, de acuerdo al cargo que desee contender, para ver si consideran viable o no que participe en las elecciones. Hasta el momento, el Presidente municipal del puerto ha manifestado su interés en contender por la gubernatura de Sinaloa abanderando el partido al que pertenece, Morena.

Oportunidades

La sentencia emitida todavía no ha causado estado, por lo que puede ser impugnada ante instancias federales por el Alcalde de Mazatlán, dictó el Magistrado Presidente, para lo cual tendrá cuatro días después de que se le notifique la sentencia, lo cual no se ha hecho.

“Ellos tienen todo el derecho de impugnarla ante la Sala de Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tienen un término de cuatro días para hacerlo y la sala de Guadalajara puede ser que confirme o no la sentencia”, destacó.

Torres Chinchillas enfatizó que una vez pasado esos cuatro días y si Benítez Torres no impugna, entonces la sentencia habrá causado estado y el INE y el IEES pasarán a agregarlo al listado correspondiente de personas que han ejercido violencia política en razones de género y valorarán si registran o no al interesado en contender en las elecciones.

Registro

En un escenario más alejado, abundó el Magistrado Presidente, en caso de que a Luis Guillermo Benítez Torres le negaran el registro por estar en esta lista de personas que han ejercido este tipo de violencia contra las mujeres, también tendría derecho de impugnar ese acuerdo de parte del INE o IEES, dependiendo en cargos federales o locales.