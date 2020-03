Sentencian a Harvey Weinstein a 23 aÃ±os en prisiÃ³n

Sentencian a Harvey Weinstein a 23 años en prisión

El productor de Hollywood llegó en silla de ruedas a la Corte Suprema de Nueva York para enfrentar su sentencia. Sin embargo, un segundo caso penal contra el productor de Hollywood está pendiente en California

NUEVA YORK._ El juez James Burke, de la Corte Suprema de Nueva York, condenó a 23 años de prisión este miércoles al productor de cine estadounidense, Harvey Weinstein, tras ser hallado culpable, a finales de febrero, de dos cargos, uno de ellos por violación.

El jurado encargado del caso había considerado probados un acto sexual criminal en primer grado a la ayudante de producción Mimi Haleyi, ocurrido en 2006, cuando la forzó a practicarle sexo oral, así como una violación en tercer grado (que no requiere uso de la fuerza), a la actriz Jessica Mann, ocurrida en un hotel de Nueva York, en 2013.

Sin embargo, los miembros del jurado declararon no culpable a Weinstein de los dos delitos más graves, que le habrían podido llevar a una cadena perpetua: agresión sexual depredadora y violación en primer grado.

Weinstein llegó en silla de ruedas a la Corte Suprema de Nueva York para enfrentar su sentencia. Sin embargo, un segundo caso penal contra el productor de Hollywood está pendiente en California.

Según agencias internacionales, Haleyi rompió a llorar al decirle al juez Burke que el ataque de 2006 la había llevado a repensar su carrera en la industria del entretenimiento y hecho sentir paranoica y con miedo a represalias.

La ayudante de producción dijo que evitaba salir con hombres para no lastimarlos, ya que no quiere que nadie se sienta avergonzado o se distancie de ella una vez que sepan lo que le ocurrió.

"Creo que si Harvey Weinstein no hubiera sido condenado por este jurado, esto habría ocurrido de nuevo una y otra vez", dijo la víctima.

En octubre del 2017, el diario The New York Times y la revista The New Yorker publicaron una decena de denuncias contra Weinstein, de 67 años de edad -quien fundó junto con su hermano Bob las productoras de cine independiente Miramax y The Weinstein Company-, por hostigamientos y abuso sexual.

A partir de ello más de 80 artistas que trabajaron o se vincularon laboralmente con el productor -entre las que figuran Rose McGowan y Rosanna Arquette-, lo acusaron por acoso, abuso sexual e incluso de violaciones.

Como consecuencia, fue expulsado de su compañía​ y de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, quien en 1999 le había entregado un Óscar por Mejor Película.

Las acusaciones contra Weinstein fueron el detonante del nacimiento del movimiento #MeToo, que ha llegado a varios países del mundo contra personajes de la política, el entretenimiento y el deporte, quienes han usado su poder para abusar de mujeres.

Algunas de las personalidades señaladas en el marco del movimiento #MeToo son: el actor Kevin Spacey; el senador demócrata, Alan Stuart Franken; el escritor francés, Gabriel Matzneff; y los presentadores de televisión, Matt Lauer y Charlie Rose, entre otros.