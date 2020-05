'SentÃ­ a la muerte cerquita de mÃ­': sobreviviente de Covid-19 en CuliacÃ¡n

'Sentí a la muerte cerquita de mí': sobreviviente de Covid-19 en Culiacán

Jesús Manuel Campos Ayala, de 46 años, pasó 20 días internado en el Hospital General Zona Numero 1 del IMSS, en Culiacán

Belem Angulo

CULIACÁN._ Jesús Manuel Campos Ayala, de 46 años de edad, es uno de los 462 pacientes recuperados de coronavirus en el Estado.

Él pasó 20 días internado en el Hospital General Zona Numero 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Culiacán. Sin comunicación con el mundo exterior, tras la alta fue sorpresivo toparse con una ciudad en Fase 3, vacía, en confinamiento.

"Le pregunté a mi esposa que si qué era lo que estaba pasando. Me dijo que ya era la Fase 3 y que así eran las cosas", cuenta.

Los primeros síntomas de la enfermedad se presentaron a finales de marzo, el dolor muscular y la fiebre en exceso le alertaron que no se trataba de una gripa común.

"Al tercer día hablé a la línea de Covid, me dijeron que si presentaba dificultad para respirar volviera a llamar", dice.

Así lo hizo, al día siguiente la dificultad para respirar acompañó a los demás malestares y fue entonces cuando personal de salud acudió a su domicilio a realizar la prueba para SARS-COV-2.

La familia de Jesús Manuel lo exhortó a no esperar los resultados y acudir a un centro médico.

"Me realizaron la prueba de nuevo y me pidieron que me quedara. Me iban a internar".

"Esperé en una silla unas horas y vi cómo sacaban de la sala un cuerpo, a los 5 minutos me hablan que ya había espacio", recuerda.

La sala a donde lo ingresaron estaba repleta, las luces siempre encendidas hacían más complicado conciliar el sueño. Desde el primer día en el hospital tuvieron que conectarlo a un respirador artificial.

"Yo estaba asustado. Me puse a hablar con mi cuerpo y rezar, me tenía que calmar. Había puro sufrimiento a mi lado", dice.

Así pasó tres días hasta que lo subieron a piso.

"La primera mañana escuché que la enfermera hablaba con el vecino del lado izquierdo, le decía: 'Ya te vas a ir a descansar. Pon tu manita aquí, cierra tus ojitos'. Después subieron una bolsa, había muerto", lamenta.

De los 20 días de su recuperación en el nosocomio 18 los sobrellevó con oxígeno en la sangre.

Recuerda que una de las indicaciones médicas fue permanecer boca abajo al menos 3 horas diarias.

Las mejorías en Jesús Manuel se presentaron el día 10. Pero más allá del dolor físico, el impedimento de no respirar correctamente fue lo que más sufrió.

"Es algo automático y natural respirar, el no poderlo hacer te genera mucha angustia", cuenta.

El día 18 llegó un nuevo paciente a su habitación, desde el momento que fue encamado la presión arterial bajó hasta que finalmente murió.

Jesús Manuel recuerda que escuchó al doctor ordenar que a falta de una prueba confirmatoria de Covid-19 , el acta de defunción debía decir que murió por enfisema pulmonar.

"Sentí a la muerte cerquita de mí", relata.

Para el 23 de abril fue dado de alta, a su salida cuenta que las camionetas funerarias no dejaban de operar transportando cadáveres que salían del hospital.

"Algunas 3 camionetas estaban, todas llevaban a alguien. Las seguí con la mirada".

Cuando llegó a su hogar, los cuidados indicados por los médicos continuaron.

"Llegué directo a darme un baño, y mientras estaba ahí no dejaba de llorar. Soy afortunado".

"Pinche coronavirus, me quiso fregar pero no la hizo", dice.