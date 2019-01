Sequía ha afectado por 4 años consecutivos a ganaderos de Mazatlán

Felipe Velarde, presidente de la Asociación Ganadera local, dijo que los años de bonanza de la agricultura y la ganadería ya pasaron

Fernanda González

MAZATLÁN._ El presidente de la Asociación Ganadera de Mazatlán, Felipe Velarde Sandoval, declaró que el sector agropecuario del municipio se ha visto afectado por la sequía durante cuatro años consecutivos.

Manifestó que los años de bonanza de la agricultura y la ganadería fueron hace 10 años, de ahí en adelante ha escaseado el agua.

“Tenemos el problema recurrente de la sequía desde hace cuatro años consecutivos, es la parte del cambio climático, nos llueve muy poco, en algunas partes es muy escasa el agua, ese es nuestro principal reto”, dijo.

Señaló que ser ganadero no es redituable, debido a la sequía.

“Los ganaderos casi no ganan, estamos subsistiendo, precisamente por la sequía, porque gastas en la siembra, en las máquinas, en el combustible, está todo muy caro, pero no tenemos buenos temporales, pues, porque gastas, siembras y no levantas cosecha”, dijo.

“Si tuviéramos temporales buenos como hace 10 años, fuera muy diferente la situación”, añadió.

Comentó que las zonas más afectadas son aquellas que se encuentran en terrenos altos, por la escasez del agua.

Por ello, reiteró que se continúa solicitando la construcción de los canales de riego de la presa Picachos.

Se reelige mesa directiva de ganaderos

La Asociación Ganadera de Mazatlán continuará con la misma directiva de hace dos años, debido a la falta de interesados, comentó Felipe Velarde Sandoval, presidente de esta organización.

Los miembros tomaron protesta en las instalaciones de la organización, sobre la Carretera Internacional.

“Terminamos un período de 2 años, pero nos vamos a reelegir, no hubo planillas que mostraran interés”, dijo.

Señaló que durante el 2018 hubo buena fluidez de apoyos por parte del Gobierno Estatal y Federal, con el Programa de Concurrencia.