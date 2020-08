Día Nacional del Bombero

‘Ser bombero es mi pasión’: Édgar Peinado

Sin fiestas ni concentraciones por la pandemia del Covid-19, los elementos del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán celebran hoy su día, siempre con la mejor disposición de ayudar a quien más lo necesita y a cualquier hora

Belizario Reyes

Belizario Reyes / Jesús Herrera

Evolucionando para ya no nada más atender la extinción de incendios, sino también de emergencias químicas peligrosas, rescates, primeros auxilios y adecuándose a las demandas del crecimiento de la ciudad, hoy los integrantes del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán celebran su día.

Por la pandemia del Covid-19 no harán fiesta ni concentraciones como cena o convivio que se hacían otros años, pero agradecerán a todos los elementos por su disposición para apoyar a la población que lo necesita.

El 22 de agosto de 1873 se creó el primer Cuerpo de Bomberos en el país, en el Puerto de Veracruz, y a raíz de ese hecho se institucionalizó que el 22 de agosto de cada año se celebre el Día Nacional del Bombero en México.

“El Honorable Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán se fundó el 13 de enero de 1942 por iniciativa del doctor Olavo Corona Corona, él es un médico partero, originario de Autlán de Navarro, Jalisco, que por situaciones familiares llegó a Mazatlán, presenció una emergencia cerca de su domicilio y fue donde nació su inquietud de que nadie de manera organizada atendía estas emergencias”, dijo el comandante de dicha agrupación, Édgar Enrique Peinado Beltrán.

Precisó que son cuatro estaciones son la Uno Gabriel Leyva “Doctor Olavo Corona Corona”, la Estación Insurgentes, La Estación Villa Florida y la Estación Parque Lineal.

Los integrantes del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán celebran hoy su día.

También dijo que entre las cuatro estaciones se tienen actualmente 70 elementos, de los cuales 20 se encuentran dentro de una plantilla laboral y 50 son elementos voluntarios, y hay seis mujeres, pues la esencia del Departamento de Bomberos de Mazatlán por muchos años ha sido el voluntariado.

Ser bombero me llena de orgullo, afirma Édgar Peinado

Su pasión por ser un elemento del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán y brindar ayuda, ya lo traía desde chico, bastó con hacer el Servicio Social en esta institución para descubrir que ayudar al más necesitado es lo que más le llena de orgullo.

Es Édgar Enrique Peinado Beltrán, hoy comandante del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán, quién desde octubre de 1999 es un elemento de esta corporación.

“Entré en 1999, de hecho recuerdo que mis primeras salidas en la máquina fueron a entrenar en un evento, por un premio que Noroeste entregó al Departamento de Bomberos Voluntarios, por altruismo de la institución, fue el 1 de noviembre del 99, yo entré a mediados de octubre”.

Juan Antonio Figueroa dice que empezó a acudir a la institución cuando tenía 12 años de edad.

“Entré a los bomberos realizando el Servicio Social siendo estudiante la preparatoria sin saber aún que iba a ser una de las pasiones de mi vida, después de vivir mis primeros días en las estaciones, ya verdad me llamó mucho la atención el servicio de altruismo, las ganas y el entusiasmo que los bomberos ponían para ayudar y atender las emergencias, además de la adrenalina que me dio en las primeras atenciones.

Édgar Enrique presume su buena memoria y narra cómo es que es bombero.

“Yo empecé desde la posición más baja que le llamamos aspirante, después de un año de entrenamiento y capacitación fui acreedor a ser bombero de grado, bombero razo, y así sucesivamente, tengo la fortuna de dirigir el Cuerpo Voluntario de Bomberos como comandante, así que he estado en la posición de todos para entender y comprender qué necesita el bombero en las situaciones de emergencia”, afirma en entrevista con Noroeste.

“Yo creo que el haber ascendido de esa manera me ayudó a mí a llegar aquí a la comandancia, a hacer un gestor incansable porque se tengan las mejores condiciones, yo desde el 13 de marzo de 2019 soy comandante y hasta la fecha siempre he trabajado mucho en promover el equipamiento para los bomberos, el que tengan buen equipo, buenas herramientas, buenos camiones, para que así se mejoren las actuaciones de emergencia”.

Jorge Luis García llegó al Cuerpo Voluntario de Bomberos para hacer su servicio social y se quedó.

En la estación de Insurgentes, Édgar Enrique recuerda cómo fue su primer casco.

“Mi primer casco de bomberos lo tuve que armar de un deshuesadero que había en la estación, de una pieza de un casco viejo, otra pieza de otro, hasta que armé uno, al final no me quedó y tuve que ponerle una venda para que se ajustara a mi cabeza, y ese fue mi primer casco de bombero y lo sudé bastante para poder ser acreedor a ir escalando dentro de Bombero”.

El también Técnico de Urgencias Médicas, dice que le ha tocado emergencias de todo tipo, de incendios, de rescate, de emergencias clínicas, de primeros auxilios.

Señala que tuvo la fortuna de ir a cursos de bomberos en la Escuela de Bomberos de San Luis Potosí, que es una escuela de mayor prestigio en México. Además se ha capacitado con bomberos de Estados Unidos y de México, siempre preocupado por prepararse al máximo.

Con nostalgia recuerda como atendían antes las emergencias.

“Nosotros antes íbamos colgados del camión de bomberos, el ir colgados antes era una aventura, el día de hoy las normas de seguridad nos dice que todos los bomberos debemos ir resguardados en una cabina, pero es parte de que nos tocó vivir”, expresa.

Ser Bombero es muy bonito, aprendes mucho: Juan Antonio

Juan Antonio Figueroa Loaiza, bombero asignado a la Estación Uno, ingresó a dicho cuerpo de rescate hace 9 años, a los 12 años de edad.

“Inicié en la institución cuando yo estaba chico, a los 12 años de edad, en donde yo vivía antes (en el Fraccionamiento Santa Fe) iban mucho los bomberos a apagar lotes baldíos y desde ahí me empezó a gustar ver a los bomberos cómo apagaban el fuego, y me dio por ayudarle a ellos y desde ese entonces me empezaron a invitar a la Estación y desde ahí inicie como cadete”, dijo Figueroa Loaiza.

Tras cursar cuatro años de Academia ascendió a bombero a los 15 años de edad, muy joven.

Recalcó que entre la Academia, los cursos de capacitación y los oficiales que les ayudaron mucho en las prácticas de rescate, extinción de incendios, entre otros, se ha ido formando.

“Sí me han tocado atender casos fuertes, por ejemplo el Tráiler Park, me tocó ir en una ocasión a Vitallantas también, e incendios de barcos”, continuó.

Recordó que hace algunos años les reportaron un incendio en las oficinas del Partido Revolucionario Institucional y les dijeron que había gente en el interior.

“Entre mis compañeros y yo sacamos a dos o tres personas que estaban adentro de la estructura”, recordó, “al momento que nos reportaron el incendio ya nos habían comentado que había personas en el interior, se analizó entre nosotros, nos capacitan para abalizar a qué nos enfrentamos más que nada y lo que se va hacer”.

“De hecho ya va la gente preparada, cada quien tiene su tarea”.

El joven manifestó que ser bombero es muy bonito, aprenden mucho.

“Ser bombero es muy bonito, aprendes mucho, se tiene mucho conocimiento y están formalmente invitados las personas que quieran venir seas mujer, sea hombre, hasta niños pueden venir, hay capacitaciones para niños, que vienen siendo como cadetes, sean bienvenidos, ahorita a los 16 años pueden iniciar como aspirantes (a bomberos), en ocasiones hay capacitaciones para niños de 8 años en adelante”.

Salvar vidas es la mejor satisfacción, dice Jorge Luis

Jorge Luis García González llegó al Honorable Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán para hacer su servicio social como requisito para concluir sus estudios de bachillerato en el Centro Tecnológico del Mar y una vez estando ahí le entró el interés por empezar a ayudar a las personas, por ayudar a los demás sin recibir nada a cambio.

Como aspirante cursó la introducción para ser bombero, también asistió a la Academia de formación de bomberos.

“Las emergencias trágicas que me han tocado vivir son incendios recientes de Vitallantas, de Tráiler Park, que son los incendios más grandes que he tenido durante toda mi etapa aquí como bombero, así como también volcaduras en la cual se encuentran personas atrapadas, prensadas”, recordó García González.

“Me ha tocado vivir una volcadura una vez que duramos cinco horas para sacar a esa persona, afortunadamente se logró sacar con vida, consciente al paciente, estaba en sus cinco sentidos, orientado, la persona nunca perdió el conocimiento”.

Enfatizó que sus mayores satisfacciones han sido lograr que la gente se sienta satisfecha con la labor de los bomberos al llegar y ayudar a la persona que lo necesita en un siniestro como puede ser un incendio o algún accidente que llegue a pasar.

“Yo ingresé a los 17 años de edad (al Cuerpo Voluntario de Bomberos), anteriormente ya había tenido un familiar que ya estaba aquí igual, realizando su Servicio Social, fue la inspiración como que me dijo ahí lo pueden hacer, ahí lo puedes realizar”, continuó.

García González manifestó que desgraciadamente en un incendio que ocurrió en un domicilio ubicado en la Colonia Benito Juárez ya encontraron a una persona sin vida.

Dijo que contempla seguir siendo bombero.

“Los años que tengan que pasar mi meta es seguir siendo bombero”, reiteró ante este diario.

A los jóvenes que estén interesados en ayudar a los demás les hizo un llamado a que se acerquen a las estaciones de Bomberos y que pregunten por las funciones que ahí se realizan y si una vez que sepan qué se necesita para ello se queden.

“Los invito a quedarse, que aprendan, es un bonito ejemplo que te da la vida al estar aquí adentro”, continuó García González, quien desde hace tres años también es paramédico voluntario en la Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán.

El joven Aldo Sebastián López Delgado es actualmente cabo de Bomberos.

Es un orgullo portar el uniforme de Bomberos: Aldo Sebastián

Al tener la inquietud de portar un uniforme, el ahora cabo de bomberos, Aldo Sebastián López Delgado, ingresó al Honorable Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán.

“Yo ingresé por la inquietud de portar un uniforme, por tener disciplina, yo veía a mis papás que se desempeñan como policías municipales, uniformarse ahí en la casa me llamó la atención eso de servir, de portar un uniforme y entré aquí, aparte mi papá tenía conocidos aquí en el Departamento, mi papá perteneció a la Cruz Roja también”, expresó López Delgado.

Como bombero dijo que ha tenido muchas satisfacciones, en cualquier servicio de salvar un bien o a una persona.

“No me ha tocado directamente en participar en salvar vidas pero sí me han tocado servicios donde se han hecho rescates de personas”, recordó.

En entrevista manifestó que cursó dos academias y una media, posteriormente le dieron su ascenso y se fue desempeñando en el servicio.

“Aquí el bombero se desempeña en todo, en rescates, derrames, incendios y tenemos la capacitación para todo ese tipo de incidentes, de servicios”, añadió el joven que ya lleva 8 años como bombero.

En ese tiempo le ha tocado atender casos de incendios donde por las condiciones del incidente no se han podido hacer los rescates de personas.

“Me tocó el incendio de la (Colonia) Juárez donde falleció el papá y el hijo, fue el que más me marcó diríamos, como le digo, las condiciones del incendio no nos permitieron llegar a hacer el rescate”, recordó.

En otro hecho, le tocó atender el rescate de una niña en el Fraccionamiento Villa Florida.

“Este trabajo me gusta, ahorita ya como trabajo, tenemos dos años laborando (ya con un salario), que más si antes no nos pagaban y ahora es más satisfactorio para mí”, dijo.

“Ahorita estamos agradecidos porque hemos recibido equipo, equipo nuevo, equipo seminuevo que nos ayuda a desempeñar mejor el trabajo, herramientas que no teníamos y que ahora las podemos implementar en los servicios para mejorar el servicio y ser más profesionales”.