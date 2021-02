‘Ser empresario en México, es un deporte extremo’: Luis Márquez Cañedo

El fundador y director general del centro de acondicionamiento Ludus Magnus ha tenido que reinventarse creando nuevas formas de negocios

Leopoldo Medina

“Ser empresario en México es un deporte extremo”, señaló Luis Márquez Cañedo, fundador y director general del centro de acondicionamiento Ludus Magnus, quien buscando que su gimnasio sobreviva a la pandemia, ha tenido que reinventarse, creando nuevas formas de negocios.

El 2020 destacó el empresario fue un año complicado, al que se le suma los cambios desde la llegada del nuevo Presidente de México, un año que afectó la economía, la fluidez de los negocios, creando incertidumbre en los empresarios sobre si habría o no apoyos.

Lamentablemente señaló, el 2020 se empezó con el pie izquierdo, con una pandemia que afectó todos los rubros, pero principalmente al de los servicios, entre ellos los gimnasios.

Márquez Cañedo destacó que, los gimnasios fueron de los lugares más catalogados como sensibles por todo mundo, no solo por Gobierno del Estado, o Protección Civil, sino que fue la misma gente la que se empezó a cuidar, evitando la asistencia a estos lugares de acondicionamiento físico, como seguridad.

“En mi caso, la gente sí se ha cuidado, porque mi cliente optó por tomar otros servicios que afortunadamente yo ya tenía en pie, pero el 2020 fue un año muy complicado tanto en lo empresarial, como en lo personal”.

El empresario subrayó, jamás haberse imaginado toda la situación que originó esta pandemia, con la idea de que solo sería algo pasajero, sin embargo, esta situación afectó el proyecto de expansión que tenía el gimnasio para llegar a dos estados más, así como la apertura de cuatro negocios diferentes.

La pandemia, dijo, no solo detuvo proyectos sino también créditos echados a andar, situaciones que estaban previstas para el crecimiento potencial de la empresa, volviéndose todo eso un reto, entrándole al “toro por los cuernos”.

Brindar instalaciones seguras y cumpliendo todos los protocolos, son parte del compromiso que tiene Ludus Magnus hacia sus clientes. Foto: Ludus Magnus.

“Recortar personal, cerrar sucursales, poner en stand by programas, pedir favores a las personas que te rentan, así como a las personas que trabajan para ti, se volvió difícil, porque al principio fue un apoyo de dos meses, no de 11, y creo que ningún empresario calculó que esto duraría un año, y lo que nos falta” señaló Márquez Cañedo.

Reconoció que hubo empresarios que sí supieron solucionar las cosas más rápido; pero los que tienen gente trabajando para ellos, y que forman la empresa ha sido más difícil.

“Para mí hubiera sido fácil decir que vamos a despedir a todos, y dejar solo a cierto número, y ahí se ven, pero no, muchos negocios con el paso de los meses nos fuimos desprendiendo de personal, de bienes inmuebles, para poder solventar y no dejar ir gente que para mí era valiosa, nuestra herramienta de desarrollo y crecimiento”, resaltó.

Adaptándose a la nueva situación

Después que todo se cerró, en Ludus Magnus explicó su fundador, ya se tenía un negocio bien fortalecido en las redes sociales, así como en el tema de entrenamiento en línea, lo que les permitió adaptarse a la situación, empezando a impartir clases en línea, siendo uno de los primeros en la entidad, incluso del país, gracias a que contaban con esa unidad de servicio, adaptándose muy rápido.

“La verdad nos fue muy bien, incluso yo empecé a dar clases en inglés para Estados Unidos, me metí de lleno a la operación, mantuvimos a clientes de otros países, nos expandimos en México de otra manera, esta vez en lo digital, y no a nivel presencial”.

Destacó tener clientes de casi todos los estados del país, personas que solo están por el tema de la nutrición, entrenamiento, personas que están tomando terapias para tratar problemas crónicos degenerativos como la diabetes mellitus dentro de su programa Renace, dando como resultado tener una amplia gama de clientes nuevos que no hubieran conocido nada de Ludus Magnus, de no haber sido por la pandemia.

Márquez Cañedo agregó también, que dentro de lo positivo que le ha dejado esta pandemia, tiene que ver con desarrollarse de otras maneras, dónde lo más difícil fue el entender que ya nada volverá a ser igual, y que quien piense que esto cuando termine volverá a ser igual, está equivocado.

“Si hay un empresario que no se haya ajustado a la nueva situación, y que no haya cambiado sus procesos y procedimientos, que no haya abierto nuevas formas de hacer negocios, no será posible llegar a la gente” resaltó el empresario.

Reconoció que muchos descubrieron cosas nuevas, persona que se autoemplearon, que descubrió que no necesitaba salir de casa para hacer dinero, y para estar saludable, por lo que muchos de sus clientes optaron por realizar programas de Ludus Magnus, logrando de 20 a 30 kilos menos durante los 10 meses que estuvieron en casa, y que hasta la fecha siguen vigentes.

Márquez Cañedo destacó que, al ya tener la estrategia avanzada para buscar sobrevivir a la mala economía, adaptarse al cambio no fue nada complicado, sino que fue un proceso natural, mejorando únicamente los procedimientos.

“Fuimos visionarios, nunca con el aspecto pandémico del moment, pero sí con la idea de globalizarnos un poco y atender a gente de todo latinoamérica, lo cual era de una de nuestras metas, y si bien la pandemia nos hizo dejar otras metas, pero se avanzaron en otras, creando otra manera de hacer negocios”.

Lo triste señaló, fue tener que cerrar locales, ya que de cuatro sucursales, hoy solo cuenta con dos, la reducción de personal, de gente capaz, causando incomodidad, debido a que no podía dar una certidumbre, al esperar que las cosas cambiaran lo más pronto posible.

“Como empresario tomamos muchas decisiones, a veces no son comprensibles para otros, pero que con el colmillo, o experiencia que se tiene, se tienen que hacer para que la empresa sobreviva, buscando quede trascienda en el futuro”.

Consideró haber terminado un 2020 bien asentado a nivel nacional, con un mayor crecimiento y presencia digital, y en redes sociales, e irónicamente abriendo una nueva sucursal al aire libre, pensada en adaptarla todo el 2021, y darle a la gente lo que quiere este momento, seguridad.

Resaltó que en esta nueva sucursal, aglomerará todos los servicios que ya ofrecían a nivel físico, en donde se aplica la desinfección, limpieza, práctica de ejercicio al aire libre, cómoda, y sobre todo segura.

“Nuestra visión 2021, es implementar un área para el programa 22-22, y personalizado, compactado en una sola instalación mientras la situación aminora”.

Volver a la estabilidad, desarrollarse internamente de nuevo dentro de la empresa son parte de los proyectos que tiene Luis Márquez, con la seguridad de que esta vez será para sumar y no restar, aprendiendo a crecer de otra manera, ya no de forma física, sino digital, por lo que para esta área ya está preparando nuevos programas, uno específicamente enfocado a la mujer, y otro más para varones, con entrenamiento en casa.

Los entrenamientos también se realizan al aire libre en lugares como el Jardín Botánico y el Jardín Evolutivo del Centro de Ciencias.

“El reto este 2021 es subsistir y sobrevivir como empresa, puede escucharse drástico y catastrófico, pero es así. Este año es momento de repensar y generar nuevas ideas de negocios, nuevos productos internos, que permitan que, en algún momento dado que se repita el cierre, evitar que esto nos afecte tanto, porque ya nos quedó claro que todo puede pasar, y hay que aprender de ello, a ser previsor y no vivir en el confort”.

Márquez Cañedo resaltó que, hoy el empresario dentro del giro de los servicios o en el ramo que esté, tiene que haber aprendido de esta experiencia, hacer negocio de dónde sea, y cómo sea, con el reto de ser más analítico, y así poder competir contra toda la oferta.

El empresario subrayó estar listo para lo que presente este 2021, aunque dijo sería devastador no solo para él, sino para todos, el que se diera un nuevo cierre, de ser así, se dice preparado para por lo menos para que tanto la empresa como su personal sienta la seguridad de que este negocio durará más, aún sin estar físicamente laborando.