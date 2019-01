Ser influencer no se logra de la noche a la maÃ±ana: Pitter, youtuber de CuliacÃ¡n

Ser influencer no se logra de la noche a la mañana: Pitter, youtuber de Culiacán

El youtuber sinaloense compartió sus experiencias y reflexiones ante los asistentes al evento Proyectos de Vida Alternativos

Heriberto Giusti Angulo

CULIACÁN._ Tener éxito en YouTube no ocurre por arte de magia, no se trata de sólo subir un video y esperar a ser famoso; en cambio, la realidad es que uno tiene que sacrificar algo de tiempo y de festejos para alcanzar sus metas, consideró Pedro Alejandro Bórquez Ríos, mejor conocido como Pitter en el mundo de YouTube.

El joven de 20 años estuvo presente este viernes en el conversatorio Proyectos de Vida Alternativos, compartiendo el micrófono con figuras como el muralista Dr. Feis, el rapero Dirty, y el ex pandillero y ahora diputado local de San Luis Potosí, Pedro César Carrizales Becerra, “El Mijis”.

A pesar de su corta edad, el aún estudiante de Ciencias de la Comunicación ya ha trabajado como locutor en dos radios locales y ha ido escalando en popularidad en sus 5 años como figura pública del mundo de YouTube, alcanzando hasta la fecha los 34 mil seguidores, lo que le valió el participar en el Club Media Fest 2018, en donde son invitadas las figuras públicas digitales más influyentes del momento.

“Cuando la maestra me invitó a esta plática, esta charla, me dijo 'Ah, Pedro, mira, vamos a dar una plática, una conversación, la cual consiste de hablarles sobre proyectos de vida alternativos'. Yo lo primero que pensé fue con qué cara voy y les digo 'Chicos, no estudien, pueden ser youtubers'. Pues no, porque como inicio no va tan bien como creen... El punto es que si estamos aquí es porque tenemos un proyecto de vida alternativo, es decir, aparte de la línea, digamos, protocolaria que se da de: llego, estudio primaria, secundaria, preparatoria, universidad, me hago un título, voy y entrego currículums, y espero a que me llamen”, expresó.

“Tampoco quiero decirles que 'Ah, oigan, esto es de la noche a la mañana'. Aunque se tiene la idea de que 'Ah, eres youtuber, simón, sube un video y te vas a hacer famoso'. No. Es un poquito más complicado que eso. Siempre que doy esta conversación trato de no decir las típicas frases de 'Oigan, sigan sus sueños chicos, sí se puede, todo se va a lograr'... Porque sin chambra, no se logra; sin esfuerzo, no se logra; sin no dormir, no se logra”, reflexionó.

El camino que 'Pitter' decidió emprender es el de estudiar de manera convencional, pero en algo que es afín a su sueño: ser un influencer en las redes sociales haciendo videos que le gustan. Y para ello, dice, es necesario esforzarse un poco más del promedio general.

“Han pasado un montón de cosas desde que subí el primer video: desvelos, o a veces que 'Oye, pues vamos a una fiesta... No, puedo porque tengo que trabajar, tengo que editar... Oye, no pues que vamos un fin de semana a Maza... No puedo porque ese día tengo programada una grabación”.

“Yo tenía unos 15, 14 años cuando subí mi primer video, y no es para nada igual a lo que subo actualmente. Ese es un ejemplo de cómo poco a poco se va evolucionando: no soy el mejor editor del mundo, ni el mejor youtuber, ni con más seguidores; sin embargo, no es como que diga yo 'Me quedé estancado en la misma zona''”, consideró.

Pedro Alejandro también compartió, ante el joven auditorio asistente, que el mundo de las redes sociales es realmente poderoso por su capacidad de influir, pero que por eso mismo uno debe de ser muy cuidadoso con lo que consume y publica.

“Si tú quieres conocer a una persona, entras a su Facebook y puedes sacar toda la información que quieras. He ahí el cuidado: hay personas que pueden hacer mal uso de esa información. Yo, literal, he logrado encontrar como direcciones de las casas de algunos amigos simplemente con entrar a Facebook”.

“Y si te quieres dedicar a todo este mundo de los influencers, de YouTube, de no sé, Facebook, Instagram, tengan el doble de cuidado. Ya una vez que tienes una audiencia, ya una vez que tienes mil gentes, 10 mil gentes, 100 mil gentes: son 100 mil personas que van a depender del contenido que tú subas. Hay que tener muchísima responsabilidad con eso”, reflexionó.