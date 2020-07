Ser mÃºsico de cine mudo es muy disfrutable, coinciden integrantes de ensamble mexicano

CONFERENCIA

Ser músico de cine mudo es muy disfrutable, coinciden integrantes de ensamble mexicano

Ensamble Cine Mundo participa en el ciclo de conferencias organizado por SAFA, en coordinación con el Instituto Municipal de Cultura

Nelly Sánchez

El reto más grande para un músico de cine mudo es improvisar, coincidieron los integrantes de Ensamble Cine Mundo, durante la conferencia Músicos y Cine Mundo en el Siglo 21, una vieja práctica, nuevas herramientas, organizada por Safa Ensamble de Percusiones en coordinación con el Instituto Municipal de Cultura y el Seminario de Cultura Mexicana

"Ser músico de cine mudo es una tarea muy diferente a la de músico de academia, porque en la escuela no les enseñan a improvisar, aprendemos a tocar y siempre nos enfocamos en los músicos, en qué va a decir el maestro, los colegas", compartió Roberto Zerquera.

"Yy cuando entras a este mundo, el mensaje que estás dando es otra cosa y hasta cierto punto es más disfrutable porque tu música se ve recibida de manera distinta, no tenemos este juicio tan crítico y eso ha sido un aprendizaje para mí porque no solo me ha ayudado a soltarme sino a disfrutar el trabajo de colegas cuando voy a sus conciertos".

Diego Rojas, líder de Safa Ensamble de percusiones dio la bienvenida a la charla al Ensamble Cine Mundo, que interpreta música en vivo para cine silente y de archivo, y que se integra por los músicos de conservatorio Chema Serralde, Omar Álvaez y Roberto Zerquera.

Chema Serralde dijo estar muy contento por la oportunidad de conversar con las audiencias, pues por la naturaleza de su trabajo, ellos siempre están "en la oscuridad", o en un foso o fuera de la vista de todos.

"Sólo hay un momento de convivir y en el momento en que estamos viendo la proyección. Nos encanta poder acercarnos a la gente y con mis compañeros enfrente del público", aseguró.

Omar Alvarez recordó que ellos iniciaron, que se conocían de toda la vida, porque egresaron de la Escuela de Música

"Recuerdo a Chema tocando en la explanada de la escuela con un teclado y poniendo música a una película de cine mudo, pero no fue sino hasta hace unos seis años que me invitó a trabajar, fue un paradigma diferente al que uno está acostumbrado", reconoció.

"Roberto y yo éramos compañeros en la orquesta de la escuela e hicimos una bonita alianza, que mejor que trabajar juntos ahora que somos profesionales

Roberto Zerquera recordó que se conocieron en la escuela, que hacían cosas interesantes y ahora se están replicando, ensambles musicalizando películas silentes.

"Yo recibí una invitación para participar en alguna película y por una situación no podía, pasó tiempo, dos o tres años, ya que se les terminó la lista de quién invitar, para que me llamaran de nuevo", dijo entre bromas.

"Fue un proceso duro porque esto de la improvisación es algo que no había trabajado y en ese sentido ellos han sido mis maestros. Pero te vas soltando, perdiendo miedo, los músicos de academia somos muy apegados a las partituras, yo soy uno de esos y ha sido muy enriquecedor, no pensé que tocaríamos en tantos lugares".

Durante la charla proyectaron imágenes y videos.

Omar Álvarez comentó que la improvisaciòn no esta incluida en la información musical y es una práctica en desuso en lo habitual, salvo el jazz.

"En la academia no tenemos materia de eso, yo creo que ese fue el mayor reto para mí, porque uno no tenía las herramientas, tocar una hora u hora y media seguida fue un proceso muy difícil... Chema es quien tiene mucha experiencia".

Serralde dijo que cuando inició su labor musicalizando películas que no tenían sonido, también fue un reto.

"Recuerdo aquellos años de cineclubismo, cuando fundamos cineclub, comenzamos a programar cine en la UNAM, empezaban las películas, llegaban los rollos y no tenían sonido, fue algo fortuito. Es cierto que la primera vez que sucedió, un colega me dijo siéntate a tocar el piano... y yo dije, '¿a tocar qué?... en su momento me pasó lo mismo", aseguró.

"Como cinéfilo sabíamos que la praxis de la música de cine era una y nos sentamos a tocar lo que fuera... y creo que en realidad no teníamos idea, como nadie la tenía, desde que se dejó de hacer a principios de siglo, de tocar para cine".

Durante la charla de poco más de dos horas, en la que participaron los integrantes de SAFA, y Alán Mimiaga, coordinador del programa Cine en tu Ciudad, compartieron muchos datos históricos, los perfiles de los músicos cuando se hacía en antaño, que era una de las actividades mejor pagadas y por que esta actividad no floreció, dado que hubo revolución.

EL GRUPO

- Fundado en 1998 por el pianista José María Serralde Ruiz para tocar en vivo para el cine mudo.

- Se ha presentado por casi dos décadas en México y otros países, para festivales internacionales, instituciones y proyectos de investigación, divulgación, recuperación y restauración fílmica.

- Su reconocido estilo proviene de una aproximación analítica y ensayada a la improvisación instrumental, que sigue partituras guía o ideas seminales habitualmente propuestas por Serralde.

- El Ensamble toca habitualmente con músicos invitados dependiendo de la estética y el tiempo de la película o el proyecto.

- Desde 2013, el Ensamble estable lo constituye un trío de violín, percusiones y piano: Omar Álvarez, Roberto Zerquera y Serralde respectivamente.