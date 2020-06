â€˜Ser papÃ¡ es la emociÃ³n mÃ¡s grandeâ€™: Bernardo PÃ©rez

DIA DEL PADRE

‘Ser papá es la emoción más grande’: Bernardo Pérez

Bernardo Pérez Quintero asegura que a los hijos hay que guiarlos con amor, pero no darles todo a manos llenas

Alma Soto

La emoción más grande de su vida la repitió cinco veces: la noticia de que sería papá.

Han pasado ya casi 50 años de aquella primera vez y su voz aún transmite esa emoción, se torna risueña y temblorosa.

Bernardo Pérez Quintero asegura que cuando sus hijos nacieron no se preguntó si podría o no podría con la responsabilidad de su crianza y educación.

“Cuando nacen no piensa uno nada, ni en el futuro ni nada, cuando están pequeños uno quiere jugar con ellos, escucharlos reír, ya cuando empiezan a crecer, entonces hay que guiarlos, educarlos”, expresa.

Bernardo tuvo una máxima para educarlos: que ellos aprendieran de los golpes de la vida, que conocieran por cuenta propia lo que es ganar su dinero, no darles todo a cambio de nada, y educarlos con valores y amor a Dios.

“Muchos papás echan a perder a sus hijos con la idea de darles lo que ellos no tuvieron, de que no sufran lo que ellos sufrieron, y eso no está bien, hay que guiarlos, enseñarlos a levantarse cuando se caen, darles amor, cariño, compresión ese es el futuro”, manifestó.

Y su método al parecer fue correcto, junto a su esposa Trinidad Vega Valdez, sacó adelante a sus cinco hijos, Guadalupe, Álvaro, María Regina, Rosenda y Zoila. Y ellos le dieron 11 nietos.

Cuenta que su hijo empezó muy pequeño a trabajar como paquetero en la extinta tienda del ISSSTESIN, que estaba casi en la esquina con Insurgentes, rumbo al Estadio Teodoro Mariscal.

“Cuando ganó su primer dinero llegó y me dijo: papá, aquí está lo que gané. Yo le dije, guárdalo tú, tú lo ganaste, tú puedes gastarlo en tus cosas, pero si quieres darnos algo, entonces entrégaselo a tu mamá, ella es la que administra el gasto, tú dile si quieres que sea para la casa o para que te lo guarde para ahorrarlo”, explica.

Cuando sus hijas empezaron a trabajar y ganar su dinero, la explicación fue casi la misma, con una variante.

Dice que enseñó a sus hijas a que ellas sí debían contribuir un poco al gasto de la casa, siempre, aún ya casadas.

Y es que, comenta, las mujeres son las que deben compartir con los padres, porque tienen el respaldo de sus esposos para sacar adelante sus propias casas.

“Gracias a Dios que no nos hemos equivocado, las tres mujeres se rebaten por darnos para que tengamos lo necesario”, expresa.

El mayor dolor, la mayor aceptación

Y si dice las tres mujeres, no es porque la cuarta o porque su único hijo varón no les respondan. Sino porque hace 14 años, el 1 de mayo de 2006, sus dos hijos, su yerno y dos de sus 11 nietos fallecieron en un fatal accidente.

“Cuando nos avisaron del accidente, yo le hablé a nuestro Padre, le pedí que me diera la fortaleza para aguantar el golpe, mi esposa también se controló”, comenta con voz serena.

“Le dije que si los ocupaba, ahí estaban mis hijos y así pasó, nosotros no nos molestamos con Dios por eso, no gritamos ni reclamamos porque esa fue su voluntad”.

Claro, señala, cuando ve las fotos de sus hijos, de sus nietos, siente tristeza, dolor, nostalgia, pero no culpa a Dios por eso, aprendió a vivir con la ausencia.

Y a cuidar a la niña que sobrevivió de ese fatal accidente y que hoy tiene 28 años de edad, trabaja en Los Cabos y es un motivo de alegría y de orgullo para él.

Ser personas devotas les ayudó a sobrellevar el trance.

Y bromea que su esposa Trinidad tiene mejor relación con Dios porque lo que le pide, se lo da.

“Una vez llegó una vecina y le entregó un cirio a Trini para que rezara por su nuera, a la que iban a operar, que pidiera para que todo saliera bien. En la noche llegó a dar las gracias porque todo salió bien, es que a Trini sí la escucha Dios, me lleva ventaja porque ella no es enojona y yo sí”, dice lleno de orgullo.

Comenta que cuando era pequeño ayudaba como monaguillo a los sacerdotes en las misas, se confesaba y comulgaba todos los domingos y participaba en una cadena de nueve meses el primer viernes de cada mes.

Y desde la década de los 90 se empezó a involucrar en los grupos católicos, como el Movimiento Familiar Cristiano.

Sus inicios

Bernardo es de un pequeño poblado llamado El Filo, de Tecuala, Nayarit. Llegó a Mazatlán hace 45 años, para entonces ya venía casado y con dos de sus cinco hijos.

Conoció a Trinidad en una de sus visitas a El Fuerte, municipio de San Blas, Nayarit,

“La conocí en una tienda, le batallé porque cuando le a dije a su mamá que quería casarme, me dijo que su hermano era el que debía dar permiso, pero él no quería. Se lo pedí tres veces y las tres veces dijo que no, entonces le dije a Trini, te vas conmigo o ya no voy y no regreso, ella se vino conmigo. Después mi suegra me quiso mucho y también mi cuñado”, recuerda.

Así empezó la familia, que se trasladó a vivir a Mazatlán en 1975.

Los hijos crecieron, se casaron y les dieron nietos.

Hoy, después de criar a los propios, aún ayuda a sus hijas para que los suyos sigan siempre el buen camino.

“Cuando estoy en casa de mis hijas y veo que los muchachos o los niños se comportan como no deben, les llamo la atención, pero también hablo con mis hijas, les pido que sean pacientes, que no griten, que cuenten hasta 10, que recuerde cómo se criaron, cómo se educaron”, comenta.

Y, afortunadamente, dice, sus hijas aún los escuchan y tratan de enmendar los errores.

Su voz se llena de orgullo al hablar de sus nietos, de los logros, desde la mayor, de 28 años, hasta el más pequeño que hoy apenas cumplirá un año de edad.

Hoy, su mayor satisfacción que todos estén reunidos en torno a él y su esposa, hablar del pasado, que sus nietos reciban las enseñanzas de amor que se transmiten de padres a hijos.

“Gracias Dios que ahí la llevamos”, expresa.