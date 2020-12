Será ajuste inflacionario de 3.3% en tabaco, bebidas azucaradas y combustibles: AMLO

Desde el 28 de diciembre el mandatario mexicano explicó que el aumento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se debe a un ajuste inflacionario y no por una subida de precios desde el Gobierno

31/12/2020 | 08:19 AM

Ciudad de México.- Los precios de las gasolinas, el tabaco y las bebidas azucaradas sufrirán un aumento a partir del 1 de enero de 2021, producto de un ajuste inflacionario, anunció el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lo único que va aumentar son tabacos, 3.3 por ciento, esto es inflación. En términos reales no hay aumentos, es un ajuste a la inflación; bebidas azucaradas, 3.3, nada de que el refresco aumentó 10, 15, 20 por ciento, que no haya abusos. Los combustibles, la Magna, Premium y el diésel, 3.3, que es inflación. En términos reales no hay aumento”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa diaria.

El incremento en el precio de los combustibles, aún mantiene los costos en un nivel menor al que había al inicio de su Gobierno, en diciembre del 2018. “Hoy día la gasolina, y mañana y pasado y hacía adelante, están mas baratos que cuando llegamos al gobierno”, reconoció.

“No hay aumento de impuestos, lo que hay es un ajuste de acuerdo a la inflación. ¿Qué es lo que se hace? Se agrega, si la inflación es 3 por ciento, eso es lo que se debe de agregar en todo el año”, explicó.

Pese a que la modificación al IEPS se da tradicionalmente al inicio del año, el Presidente López Obrador adelantó que sugirió a la Secretaría de Hacienda que este no entre en vigor el 1 de enero.

“En finanzas publicas también cerramos con buenos datos, la recaudación, a pesar de la pandemia ya es mayor en términos cuantitativos”, dijo y señaló que en 2019 el Gobierno tuvo ingresos por 4 billones 5 mil 057 millones de pesos, frente a los 4 billones 087 mil 190 millones de este año, “son 82 mil millones de pesos más que el año pasado”.

La recaudación, planteó el Presidente, pasó de 3 billones 197 millones a 3 billones 321 millones “son como 125 millones de pesos más”.

Sobre los precios de la tortilla reiteró la postura que planteó ayer: no aumentará el precio durante los próximos dos meses. “No hay ninguna razón, hay un acuerdo, las empresas productoras de maíz Maseca y Minsa garantizaron mantener sin cambio su precio de venta de los productos a los productores de tortilla durante los próximos 60 días, ellos generarán condiciones en el mercado para que el precio de de la harina de maíz se mantenga sin cambios”, dijo.

Además destacó que el siguiente año se dará un aumento al salario mínimo de 15 por ciento.

CAMBIOS AL IEPS EN 2021

El IEPS de cigarros, refrescos y gasolinas se actualizará a partir del próximo 1 de enero de 2021. Las cuotas aplicables a los tabacos labrados, combustibles automotrices, bebidas saborizadas, combustibles fósiles y las cuotas aplicables a las gasolinas y al diésel que se destinan a las entidades federativas, se actualizarán anualmente y entrarán en vigor a partir del 1 de enero de cada año, recordó la autoridad en un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Dichas cuotas fueron actualizadas por última vez mediante el “Acuerdo por el que se actualizan las cuotas que se especifican en materia del impuesto especial sobre producción y servicios”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 2019.

“El factor de actualización aplicable para el año de 2021 a las cuotas a las que se refiere la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, es de 1.0333, resultado de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de noviembre de 2020, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2020, que fue de 108.856 puntos, y el Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al mes de noviembre de 2019, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2019, que fue de 105.346 puntos, procedimiento establecido conforme a lo dispuesto por el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación”, informó Hacienda.

“Conforme al factor de actualización mencionado en el artículo Primero del Acuerdo, la cuota por cigarro aplicable a tabacos labrados que estará vigente a partir del 1 de enero de 2021, es de 0.5108 centavos por cigarro”, detalló en el Diario Oficial.

Las cuotas aplicables a los combustibles automotrices que estarán vigentes a partir del 1 de enero de 2021, son las siguientes: Gasolina menor a 91 octanos, 5.1148 pesos por litro; gasolina mayor o igual a 91 octanos, 4.3192 pesos por litro; diésel, 5.6212 pesos por litro; combustibles no fósiles, 4.3192 pesos por litro.

La cuota por litro aplicable a bebidas saborizadas que estará vigente a partir del 1 de enero de 2021 es de 1.3036 pesos por litro.

Mientras que las cuotas aplicables a los combustibles fósiles que entrarán en vigor son las siguientes: Propano, 7.7291 centavos por litro; butano, 10.0023 centavos por litro; gasolinas y gas avión, 13.5569 centavos por litro; turbosina y otros kerosenos, 16.1918 centavos por litro; diésel, 16.4501 centavos por litro; combustóleo, 17.5558 centavos por litro; coque de petróleo, 20.3767 pesos por tonelada; coque de carbón, 47.7695 pesos por tonelada; carbón mineral, 35.9692 pesos por tonelada; otros combustibles fósiles, 51.9957 pesos por tonelada de carbono que contenga el combustible.

Por último, las cuotas aplicables a las gasolinas y el diésel previstas y que estarán vigentes a partir del 1 de enero de 2021, son las siguientes: gasolina menor a 91 octanos, 45.1449 centavos por litro; gasolina mayor o igual a 91 octanos, 55.0852 centavos por litro; diésel 37.4675 centavos por litro.