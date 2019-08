SerÃ¡ de pronÃ³sticos la serie entre el MÃ©xico y Quintana Roo, en la LMB

BEISBOL

Será de pronósticos la serie entre el México y Quintana Roo, en la LMB

La ‘guerra de guerras’ entre Diablos Rojos y Tigres, en la primera serie de playoffs

Noroeste / Redacción

Al terminar la temporada regular 2019 de la Liga Mexicana de Beisbol, quedaron definidas las posiciones en la zona norte y sur para la postemporada que iniciará el próximo martes 3 de septiembre, en las cuales se enfrentaran el cuarto lugar contra el primero y el tercero contra el segundo, en series a ganar cuatro de siete juegos.

De esta forma se enfrentarán en la zona norte Saltillo vs Tijuana, Monterrey vs Monclova y en la división sur las series de playoff son Yucatán vs Oaxaca y Tigres vs México.

Desde que se instauro el sistema de playoffs en la LMB en 1973 hasta el 2018, los Tigres y el México se han enfrentado en 13 postemporadas en diferentes instancias incluyendo la serie final de 1966, ocho veces en series de campeonato, cuatro en final de zona y solo una vez en la primera ronda.

Esta será la primera serie de playoff en el Paraíso de los Diablos, el Estadio Alfredo Harp Helú, en su temporada inaugural la nueva casa del México ya tiene un su joven historia una serie de corte internacional (Padres vs Diablos), un Juego de Estrellas y ahora será sede de su primera postemporada.

La “Guerra de Guerras”, Tigres ante Diablos Rojos, al igual que las demás series de playoffs, arrancará el próximo martes 3 y miércoles 4 de septiembre con los dos primeros juegos en el estadio Alfredo Harp Helú, los juegos 3, 4 y 5 este último en caso de ser necesario, se disputarán en el parque “Beto” Ávila de Cancún, Quintana Roo. Si después de cinco juegos no hay un ganador, la serie regresará al diamante capitalino para jugar un posible sexto y séptimo y definitivo juego en el Paraíso de los Diablos los días 10 y 11 de septiembre.