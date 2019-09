Â¿SerÃ¡ Scarlet Witch la nueva gran villana del Universo Marvel?

¿Será Scarlet Witch la nueva gran villana del Universo Marvel?

El motivo es que en Dinastía de M, Wanda Maximoff modifica la realidad para crear un mundo donde los mutantes son la raza dominante y son liderados por su padre en los cómics, Magneto

Sinembargo.MX

MADRID (SinEmbargo)._ Después de que los Vengadores acabasen con Thanos en Endgame, los fans de Marvel están preguntándose quién será el próximo gran villano. Muchos nombres han empezado a surgir, más ahora con la posible inclusión de los X-Men, los Cuatro Fantásticos y Deadpool en la franquicia. Pero una teoría ha provocado una interesante pregunta: ¿Y si el próximo gran enemigo de los superhéroes de la Casa de las Ideas fuese Scarlet Witch?

Si hay alguien con el poder suficiente para convertirse en el gran villano a batir, esa es Scarlet Witch. Tras perder a su hermano en Avengers: La era de Ultrón y verse obligada a matar a su pareja, Visión, en Avengers: Infinity War, no hay duda de que el personaje interpretado por Elizabeth Olsen es uno de los que más ha sufrido en el Universo Cinematográfico de Marvel, así que su transformación en enemiga de los héroes tiene sentido. Precisamente una teoría fan apunta en este sentido.

Dicha hipótesis, salida de ese vivero inagotable de teorías y especulaciones que es Reddit, apunta a que Wanda Maximoff ha tenido tantos traumas y varapalos en la vida, que acaba siendo una gran villana. Tras la muerte de su hermano Pietro (Aaron Taylor-Johnson) y, sobre todo, tras haber perdido a Vision (Paul Bettany), Scarlet Witch no es que esté pasando por un buen momento personal, precisamente.

Con lo cual, según la teoría, la superheroína intentaría revivir a Vision, hasta tal punto que acabe convertido en una especie de Frankenstein, lo que le lleva a alterar la realidad, algo no muy diferente de lo sucedido en el cómic Dinastía de M, publicada entre 2005 y 2006.

De esta forma, Marvel Studios “mataría dos pájaros de un tiro”. Por un lado, permitiría que Spider-Man deje el MCU y, por otro, sería la entrada perfecta para los X-Men.

El motivo es que en Dinastía de M, Wanda Maximoff modifica la realidad para crear un mundo donde los mutantes son la raza dominante y son liderados por su padre en los cómics, Magneto.

El que Scarlet Witch convierta a su adorado Vision en una especie de Frankestein coincide con lo comentado por Scott Derrickson, que declaró que Doctor Strange in the Multiverse of Madness tendrá un tono más cercano al género de terror.

Teniendo en cuenta que la secuela del Hechicero supremo estará conectada con lo que suceda en WandaVison, esta teoría fan no es tan descabellada en el fondo.

De momento tocará esperar... y bastante. WandaVision comenzará a rodarse a finales de 2019 y su estreno está previsto para inicios de 2021. Ese mismo año, en mayo, llegará a los cines Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que será la cinta que precederá a Thor: Love and Thunder, que llegará en noviembre de 2021 y con la que se cerrará, en teoría, la Fase 4 del MCU.