Será un caos sector agrícola si no interviene la Federación, le dice la Caades a Arturo Herrera

En la reunión que sostuvieron empresarios del Estado con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la iniciativa privada ligada al sector primario le expresaron la necesidad de más recursos para el campo

Antonio Olazábal

Si no llegan más recursos para el campo sinaloense, el sector agrícola será un caos en los próximos meses, afirmó Gustavo Rojo Plascencia.

Luego de la reunión que sostuvieron los empresarios del Estado con Arturo Herrera Gutiérrez, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal el pasado 10 de enero, el presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas le entregó un documento expresándole las necesidades que requiere el campo sinaloense.

“Entregamos un documento, donde hicimos ver la necesidad de recursos para lo que es ahorita en la urgencia que tenemos, que es el recurso a comercialización que en el presupuesto trae cero y es muy importante para nosotros”, explicó.

“Nosotros le entregamos un documento de lo que hace falta y el tema del ingreso objetivo, que hay un pendiente del año pasado, el complemento, y darle certidumbre y lo de este año que se agreguen recursos de lo que es el ingreso objetivo y eso daría certidumbre a los productores, a la banca y a los mismos proveedores”, detalló.

El empresario subrayó que se requieren aproximadamente mil 400 millones de pesos para el apoyo del 50% de las coberturas de precios y para el complemento al ingreso objetivo de maíz para Sinaloa, montos necesarios para que el sector agrícola no entre en un caos que afectaría de gran manera a la entidad.

“Si no se reasignan recursos a los rubros que anteriormente te he mencionado seguramente esto puede venir a ser un caos y puedo hablar del Estado, de los agricultores del Estado, si no hay una intervención del Gobierno en la regulación de la comercialización de las cosechas seguramente esto va a ser un caos”, compartió.

Rojo Plascencia agradeció la apertura del funcionario federal, ser escuchado, ahora será decisión del Gobierno de AMLO dar una respuesta positiva a la solicitud que hacen los empresarios del sector agrícola en Sinaloa.

“Me comentó que lo iban a revisar, que iban a leer el documento para posteriormente poder ver algo. Nosotros no esperábamos una respuesta inmediata, lo que queríamos nosotros era que nos escuchara, que se llevara el documento, lo leyó y esperamos que pronto se revise esto”, señaló.