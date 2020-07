BOXEO

Seré mi propio promotor y quiero este año pelear en Mazatlán: 'Zurdo' Ramírez

El pugilista porteño pretende medirse arriba de un cuadrilátero ante el ruso Dmitry Bivol

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ El primer campeón mundial mexicano de peso Supermedio, Gilberto “Zurdo” Ramírez, aseguró que él mismo será el promotor de su carrera profesional y que este mismo año le gustaría celebrar una función boxística en el puerto ante el ruso Dmitry Bivol.

“Para mí viene hacer una pelea aquí en Mazatlán, mi idea es hacer shows chicos, ya tengo la televisora para que puedan venir y promocionar la pelea, quiero darle promoción a Mazatlán y que crezca el puerto”, dijo Ramírez durante la invitación recibida a la inauguración de la Centro de Asistencia Social para Adolescentes y Mujeres de Mazatlán.

“Quiero una pelea de ‘Zurdo’ Ramírez contra Dmitry Bivol, ya sea finales de año o principios del otro, eso atraería mucho turismo, crecería más Mazatlán y me daría mucho orgullo pelear aquí, ya que tengo tiempo de estar fuera y no he podido pelear en mi tierra”.

El pugilista de 29 años de edad realizaría la función en coordinación con el Ayuntamiento de Mazatlán.

Ramírez no tiene mayor problema de haber finalizado su relación laboral con Top Rank, debido a que puede hacer alianzas con quien él desee y cuenta con el respaldo de una televisora.

“Voy a ser mi propio promotor, tal vez haría una co promoción con alguna promotora, pero siempre siendo promotor de mis peleas, trayendo las mejores funciones aquí al puerto y que Mazatlán crezca y sea un mejor destino turístico que Cancún, que Los Cabos y otros puertos.

“Ahorita tengo pláticas con la cadena ESPN, sería América Latina con las peleas chicas, mi pelea aún no decido la promotora con quien me iría para la co promoción, pero muy pronto daré la noticia”.