Serena Williams jugarÃ¡ el Abierto de Estados Unidos

Serena Williams jugará el Abierto de Estados Unidos

La tenista estadounidense intentará ir por su séptimo título en Flushing Meadows

Noroeste / Redacción

NUEVA YORK._ Serena Williams le dijo que sí al US Open y, de esta forma, la jugadora que se ubica en el puesto 9 del ranking de la WTA intentará ir por su séptimo título en Flushing Meadows.

El martes su entrenador, Patrick Mouratoglou, había dejado entrever las intenciones de su pupila y, 24 horas después, la propia Williams lo confirmó en conferencia de prensa.

“Realmente no puedo esperar para regresar a Nueva York y jugar el US Open 2020”, dijo. “Creo que la USTA tiene que hacer un muy buen trabajo en asegurarse de que todo sea increíble y todo esté perfecto, así como que todos estén sanos. Será emocionante, pasaron más de seis meses desde que jugamos al tenis de manera profesional.

“Sin dudas extrañaré a los fanáticos, no me malinterpreten. Salir ahí, a la hinchada de Nueva York y que todos te alienten...lo voy a extrañar, que me hagan atravesar esos partidos duros. Pero esto es una locura, estoy emocionada”, cerró.

Con 23 títulos de Grand Slam a lo largo de su carrera, la tenista perdió los últimos 4 jugados en 2018 y 2019. La estadounidense se unirá a Margaret Court quien ostenta el título de “tenista que ha ganado más GS en la historia”.

(Con información de ESPN)