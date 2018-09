TENIS

SERENA WILLIAMS Sería boicoteada por gremio arbitral si no ofrece disculpas

Las protestas de la tenista podrían tenier serias repercusiones

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ Las airadas protestas de Serena Williams contra el juez de silla, el portugués Carlos Ramos en la Final femenina del US Open, por insinuar que estaba haciendo trampa, podrían derivar en un boicot del gremio arbitral hacia la tenista estadounidense.

Luego de que la WTA (Women’s Tennis Association) y la USTA (United States Tennis Association) apoyaron a la ex número uno del mundo, los jueces de silla se habrían planteado no volver a arbitrarle un partido, informó este martes The Times.

“Ramos fue lanzado a los leones por hacer simplemente su trabajo”, señaló un juez, que decidió mantener su anonimato.

De acuerdo con el rotativo, la única forma en que el gremio arbitral eche atrás el boicot, sería que Serena ofrezca una disculpa pública por haber llamado “mentiroso” y “ladrón” a Ramos, declaraciones que le valieron una multa por 17 mil dólares.