FUTBOL

Sergio Ramos adelanta que podría hacer un 'equipazo' junto a Messi en las filas del PSG

En el polémico programa español El Chiringuito, trascendió una supuesta charla donde el capitán madridista le habría tirado una bomba a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, revelándole la intención que tendría el club parisino de contratarlo a él y al argentino

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ El futuro de Leo Messi y de Sergio Ramos es lo que acapara las portadas de los diarios españoles en todo Europa. Dos súper estrellas que han hecho época e los equipos con más rivalidad del mundo y que ahora, aunque parezca increíble… ¡podrían ser compañeros!

En el polémico programa español El Chiringuito, trascendió una supuesta charla donde el capitán madridista le habría tirado una bomba a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, revelándole la intención que tendría el París Saint-Germain de contratar al defensa y también a Leo Messi para tener un “equipazo”. Como si no lo tuvieran ya.

Según Josep Pedrerol, la cumbre entre el capitán y el presidente se dio previo al partido ante el Elche y en ella, el camero le dijo a Florentino: “la propuesta que me hiciste, no la voy a aceptar. Y a partir de ahora voy a escuchar ofertas”. Se puede decir más fuerte, pero no más claro.

“En la charla se habló del PSG. Florentino cree que no va a llegar ninguna oferta del PSG. Por lo menos, lo que los dirigentes del PSG le comentan al Real Madrid. Y dice Ramos: “En el PSG me han dicho que van a hacer un equipazo conmigo y con Messi’. Florentino le repite que no cree que la oferta llegue, pero, que si llega una oferta importante, el Real Madrid lo va a entender”.

Tanto Messi como Ramos terminan sus contratos en junio y en caso de no renovar con sus equipos quedarán libres, ambos están libres para negociar con otros equipos desde el 1 de enero.