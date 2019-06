Sergio Torres llevarÃ¡ Â¡obras de teatro! a pescadores, pese a que no es su funciÃ³n

FIRMAN CONVENIO

Firman convenio Secretaría de Pesca y Acuacultura e ISIC

Karen Bravo

El Secretario de Pesca y Acuacultura Sergio Torres Félix anunció un programa cultural permanente en los campos pesqueros, atribución que está fuera del reglamento interior de la dependencia publicado el 5 de abril del 2017 en el Periódico Oficial del Estado de Sinaloa.

En conferencia de prensa en conjunto con el Director del Instituto Sinaloense de Cultura Papik Ramírez, Torres Félix anunció que dos veces al mes se llevarán actividades culturales a los campos pesqueros, empezando este domingo en La Reforma, Angostura.

"Este tipo de actividades estoy seguro que va a servir para que sus pobladores conozcan su historia, sus orígenes, cuáles fueron sus primeros habitantes, que conozcan sus leyendas, que conozcan sus tragedias y que con esto mismo también se sientan orgullosos de sus mismos orígenes", comentó.

"Es algo que queríamos llevar a cabo porque ustedes saben que traemos proyectos importantes en los campos pesqueros como atacar el problema de la drogadicción, el poder construir canchas deportivas, el tener seguridad social para las familias de los pescadores, el llevar empleo temporal, el llevar despensas, el llevar programas con el DIF, llevar techos, llevar pisos firmes pero faltaba la cereza del pastel que es llevar cultura a esa gente", expresó.

De acuerdo con el reglamento la Secretaría de Pesca y Acuacultura, el titular de esta dependencia está facultado para dirigir política en pro del aprovechamiento racional y sustentable de los recursos pesqueros, fomentar y promover actividades pesqueras y acuicolas; promover, asesorar y apoyar a los productores pesqueros y acuicolas para tener acceso a créditos, seguros y estímulos sobre la producción, así como promover la asistencia tecnológica.

Además el reglamento marca que es la Secretaría de Pesca y Acuacultura debe establecer, operar y mantener actualizado el Sistema Estatal de Información Pesquera.

Posterior a la conferencia de prensa, en entrevista Torres Félix admitió que este tipo de programas no son de las atribuciones de la Secretaría.

"Nosotros tenemos funciones muy específicas como Secretario de Pesca pero no nos podemos quedar cruzados de brazos, tenemos que pensar en qué tengo que hacer yo o qué puedo hacer yo para seguir ayudando", señaló.

Sumado al convenio firmado este martes con el Isic, Torres Félix presumió convenios con el Seguro Popular para el otorgamiento de Seguro Popular, con la Secretaría de Salud para el combate a adicciones y con el Icatsin para cursos destinados a pescadores.

-- ¿Y qué convenios a firmado en cuanto a innovación de tecnología y de otro tipo de renovaciones que marca el reglamento interno de la Secretaría?

Nosotros hace poco... es que nosotros tenemos programas institucionales y los estamos llevando a cabo, suponiendo, instalamos hace poco por ser algo que tiene que ver con el tema de tecnología para combatir la pesca ilegal y la pesca furtiva, instalación de GPS en las pangas que trabajan para combatir la pesca ilegal.

Sin embargo la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa en el artículo 7 especifica que los servidores públicos observarán en el desempeño de su cargo o comisión los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez y rendición de cuentas, y para cumplir con varias directrices, entre ellas:

"Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulen el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones", dicta la ley.

"Si nos seguimos a eso nos quedamos en la casa acostados", fustigó Torres Félix.

- ¿Y convenios de innovación tecnológica con entes privados y públicos como dice el reglamento?

Estamos trabajando en base al presupuesto y cumpliendo con otros programas y tenemos una estrecha coordinación con el Secretario de Innovación, entonces, ahí vamos poco a poco.

Además de los convenios antes mencionados, Torres Félix también refirió las calles pavimentadas en algunos campos pesqueros.

"Imagínate que yo diga 'ay, es que no me toca y yo no quiero que se pavimente', no, no, no, yo estoy cumpliendo con lo que marca pero voy a ir más allá, yo voy más allá porque yo quiero que la gente de los campos pesqueros vivan en mejores condiciones de vida", expresó.

Pese a que en la rueda de prensa Torres Félix comprometió a la Secretaría de Pesca y Acuacultura a hacerse cargo de los gastos de gasolina de los artistas que brindarán los espectáculos, admitió el funcionario que no cuenta con recurso que sea para ello.

"No es un presupuesto destinado, es del apoyo que se da de parte de la Secretaría de Administración y Finanzas para la operatividad de la Secretaría (de Pesca y Acuacultura)", dijo.