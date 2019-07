Sergio Valdeolmillos al directivo mexicano: Nada mÃ¡s creen en ellos mismos

Sergio Valdeolmillos al directivo mexicano: Nada más creen en ellos mismos

El entrenador español vivió una larga etapa al frente de la selección nacional, donde tuvo que sortear distintos obstáculos

Noroeste / Redacción

Sergio Valdeolmillos fue el entrenador que puso al baloncesto mexicano en el radar mundial. Después de distintas gestiones que trajeron polémica por la forma en cómo trataban al jugador y a los coaches, llegó el granadino y clasificó a México a una Copa del Mundo tras 40 años, cuando ganaron el Campeonato FIBA Américas 2013 en Venezuela.

En mayo del 2018 decidió terminar su relación al frente de ese puesto, después de distintos logros y de quedarse cerca de terminar con las más de cuatro décadas en las que el baloncesto mexicano no ha tenido presencia en Juegos Olímpicos.

Durante ese tiempo, Valdeolmillos y los jugadores tuvieron que luchar contra el sistema mexicano que puso varias trabas como retrasar la entrega de uniformes para competir, entrenar en duelas rotas o no tener balones en los entrenamientos.

“Seguimos pensando que es un país, que si se hicieran las cosas con un mínimo de coherencia, sería una potencia en cualquier deporte”, expresó el entrenador español en entrevista con NBA.com. “Los directivos que había en ese momento (2013) y que hay ahora, nada más creen en ellos mismos. Sólo creen en ellos”.

Luego de su paso por México, dirigió a CB Estudiantes, Baskonia y Gipuzkoa. Antes, en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, estuvo al frente de los ya extintos Halcones de Xalapa. Después de vivir una larga etapa en México, expresó su opinión de la LNBP.

“Creo que falta, en una liga tan bonita como la de México, buscar realmente lo que son los valores del deporte, que gane el mejor y que se compita de igual a igual. Lo que no se puede hacer es al final manipular situaciones que conllevan a tener una ventaja por parte de un equipo y no por parte de otro. Eso es lo que me sigue dando pena, que el deporte tiene que ser más limpio aquí y que realmente gane el mejor, como ocurre en cada país y en cada situación. Pero que no se manipulen las cosas y eso creo que es importante tenerlo presente y que sea el siguiente paso que pueda dar la Liga para afrontar este tipo de situaciones y que no haya problemas con los arbitrajes, con que a un equipo se le pongan un número de partidos X en pocos días determinados con lo cual evidentemente hay una situación de cierta desventaja y no compites de igual a igual con los demás”, apuntó.

“Del 2011 que he llegado al 2019 ha evolucionado muy poco. No hay una metodología de enseñanza, no hay una enseñanza para formar al entrenador, para que mejore al jugador. Hasta que no nos convenzamos que eso es prioritario y sumamente importante no vamos a poder cambiar el baloncesto en México. Creo que entre la LNBP, esas categorías de formación, la liga universitaria está muy bien construida aquí en México, tiene que haber una segunda liga a nivel nacional por debajo de la LNBP donde haya puro mexicano o donde prime la labor del jugador mexicano para que pueda crecer”, mencionó.

De la generación que consiguió el pase al Mundial de España 2014, Héctor Hernández, Pedro David Meza y Orlando Méndez anunciaron su retiro de la selección. Valdeolmillos cuestionó cuál fue la razón para hacerse a un lado.

“Porque no se le ha mimado, no se le trata como se le debe tratar, cada año es un problema, hay muchas incógnitas a lo que pasa a la selección. No hay un proceso de un año hasta otro donde los jugadores, como ha ocurrido cuando nosotros estábamos, nos preguntaban qué vamos a hacer en el verano y ya sabían lo que íbamos a hacer, lo que íbamos a planificar. El problema es que al final el jugador se desilusiona”, dijo.

(Con información de NBA México)