Sergio Valdez, el ingeniero de la NASA de origen sinaloense detrás de 'Perseverance'

Noroeste / Redacción

21/02/2021 | 10:55 AM

Apenas el jueves, la NASA celebraba la llegada a Marte de Perseverance, una de las sondas más avanzadas y ambiciosas que ha desarrollado, sin embargo, ahora también se sabe que un ingeniero de origen sinaloense estuvo entre quienes lideraron este proyecto: Sergio Valdez.

De acuerdo a la cadena de noticias estadounidense ABC, Valdez es originario del Este de Los Ángeles, California, pero sus padres emigraron desde México, oriundos de El Roble, sindicatura de Mazatlán.

"Me siento muy afortunado de formar parte de este equipo, de ser parte del generoso patrimonio que JPL (Jet Propulsion Laboratory) está produciendo", contó el ingeniero a dicho medio. "De haber venido de una comunidad que... raramente piensas que puedes terminar en un lugar como JPL", continúo.

Sergio Valdez, director de ingeniería del Jet Propulsion Laboratory de la NASA, ubicado en Pasadena, California, fue estudiante del maestro de matemáticas Jaime Escalante, cuya vida inspiró en los 80 la película "Con ganas de triunfar".

Al crecer en el Este de Los Angeles, Valdez estudió y se graduó del instituto James A. Garfield en 1991, donde tomó clases con el afamado profesor boliviano.

"Lo que él me enseñó en la preparatoria fue como un gran salto para mí para poder hacer una carrera. No me había dado cuenta de lo mucho que había contribuido a mi educación hasta que entré a la universidad", dijo.

En entrevista para ABC, el ingeniero relató que empezó su carrera como interno en el JPL después de graduarse de la preparatoria. Posteriormente, tras graduarse del Cal Poly San Luis Obispo (Universidad Politécnica Estatal de California), se convirtió en un empleado de tiempo completo.

Tras lograr un rápido crecimiento, ahora lidera un equipo de más de 100 ingenieros que han trabajado detrás de la sonda Perseverance, que actualmente se encuentra en busca de vida en Marte.

"Crecí a unas 12 millas de JPL y no tenía idea de que existía. Entonces, llegar ahí y comenzar a aprender a ser ingeniero, y empezar a trabajar como miembro del equipo y hacer muchas contribuciones que hagan posible estas misiones... es solo un gran paso", señaló.

"Y me siento orgulloso de ser uno de los que pudo llegar ahí y poder hacer lo que estamos haciendo".