Sergio Valenzuela impondrá su sello en Venados de Mazatlán

El coach sonorense transmitirá su experiencia vivida al lado de grandes coaches, como Sid Monge

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Tal y como lo vivió él a lo largo de su estancia en Mazatlán con grandes coaches, entre ellos Isidro "Sid" Monge, Sergio Valenzuela transmitirá esas experiencia a los jóvenes lanzadores que estén a su cargo en la próxima temporada invernal.

El hermosillense será uno de los nuevos coaches del cuerpo técnico de Venados al ser el responsable junto con Ricardo Osuna del bullpén.

"Es ahora poner en práctica lo que se aprendió, en su momento Sid Monge, un gran coach, en su momento una persona muy dura, muy estricta en el terreno de juego, a él le gustaba que se hicieran las cosas por la línea, pero todo eso, la disciplina que día a día te quería decir, era lo que te iba a dar resultado más adelante en el terreno de juego", recordó Valenzuela.

"Entonces todo eso hay que transmitírselo a los jóvenes ahora en mi papel en el pitcheo, creo que lo importante es seguir la experiencia vivida. Recuerdo un consejo de Fernando Salas que siempre me decía que se tenía que estar atento al juego, a cada bateador, no importa tanto que no se tuviera el pitcheo, pero sí íbamos a ir con una idea a la loma".

Desde el año pasado empezó a incursionar en el trabajo del cuerpo técnico.

"Comencé apenas el año pasado con la organización de Diablos con los muchachos de primera firma en la Academia de Oaxaca de Alfredo Harp, esto fue en verano, después en invierno estuve con muchachos más avanzados de Diablos Oaxaca que están en la Academia de Monterrey.

"Posteriormente este año iba a estar en Ensenada, iba a trabajar con Sid Monge, pero se vino todo esto de la pandemia y se paró todo. Ahora nos toca trabajar en la liga de invierno con Venados y tengo la manera de transmitir la confianza a los jóvenes y a los muchachos veteranos de igual manera".

Recalcó que la confianza es la palabra clave tanto de jóvenes como experimentados, especialmente en los que ya tienen más tiempo de juego porque los chavos deben de incluir también la tan importante disciplina.