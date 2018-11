Sergio Velarde logra otra hazaña más y concluye su travesía de 18 horas a mar abierto

MAZATLÁN._ La resistencia y el coraje una vez más rindieron frutos para el nadador porteño Sergio “Tiburón” Velarde, quien concluyó un reto personal más, siendo éste una travesía de 18 horas de nado consecutivo en aguas abiertas.

En punto de las 6:30 horas de este domingo, Velarde emergió del mar con la mirada firme y una enorme sonrisa, la cual ni el cansancio, ni la fatiga pudieron borrar de su rostro.

El “Tiburón” Velarde tachó una prueba más de su lista personal de retos por cumplir, al superar uno de los desafíos más difíciles a los que se ha enfrentado hasta el día de hoy.

“Fue una dura prueba, pero gracias a Dios se consiguió el objetivo. Siendo ésta la primera vez que me toca nadar en su mayoría de noche, fue algo que se me hizo muy pesado y complicado”, dijo.

Sergio comentó que en cada travesía le ha tocado vivir distintas experiencias, pues en esta ocasión le tocó enfrentar dos problemas que llegaron a poner en aprietos al nadador.

“El primero de los obstáculos fue media hora de haber iniciado, me topé con una corriente en contra que me hizo batallar en la ida rumbo a la isla del medio, lo cual me hizo durar cerca de 5 horas en llegar hasta allá”, dijo.

“Por otro lado, cuando veníamos de regreso, intenté aprovechar la corriente a favor, pero fue imposible porque al vehículo del salvavidas se le acabó la gasolina, por lo que tuve que bajar la intensidad”, añadió.