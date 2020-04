Serie El nombre de la rosa se estrena en LatinoamÃ©rica el 7 de mayo de 2020

Serie El nombre de la rosa se estrena en Latinoamérica el 7 de mayo de 2020

Esta adaptación del libro de Umberto Eco, John Turturro, encarna a William Baskerville, el monje franciscano que investiga una serie de misteriosos asesinatos en un monasterio italiano del Siglo 14

"The name of the rose" (El nombre de la rosa), el libro de Umberto Eco, cuenta con adaptación televisiva que se estrenará en América Latina el 7 de mayo de 2020 en la plataforma de streaming Starzplay, luego de haber sido presentada en Estados Unidos y Europa a finales del año pasado.

Umberto Eco, quien falleció en 2016 a los 84 años, lanzó la novela "El nombre de la rosa" en 1980, después de dedicar su vida a la semiótica y a los ensayos, difundió elespectador.com.

La historia sigue al franciscano Guillermo de Baskerville y su pupilo, el perspicaz Adso mientras investigan unos asesinatos acontecidos en un monasterio benedictino, todos ellos relacionados con un libro prohibido.

El libro se tradujo a 47 idiomas y en 2013 contó con una nueva versión escrita por Eco y varios aspirantes a escritores con el fin de democratizar el libro haciéndolo más fácil de leer.

Años antes, en 1986, la historia saltó de la literatura al cine gracias al cineasta Jean-Jacques Annaud, quien dirigió un filme protagonizado por Sean Connery y Christian Slater.

Ahora, "El nombre de la rosa" toma un nuevo rumbo porque, aunque se sitúa en 1327, los ocho capítulos del programa no solo se limitan a abadía de los Alpes, sino que rebasa sus muros para explorar su contexto medieval, en el que también caben las mujeres.

De la historia original retoma al fraile franciscano inglés William de Baskerville es enviado por el Sacro Emperador Romano a una abadía aislada en el norte de Italia para una cumbre dramática y esencial.

Hay una guerra entre el Emperador y el Papa que refleja la feroz guerra ideológica dentro de la religión cristiana: ¿necesita la Iglesia ser pobre, imitando la vida de Cristo, o necesita riquezas y poder para reinar sobre el mundo occidental?

Baskerville está acompañado por un noble adolescente, Adso, que aspira a convertirse en monje, aunque su familia quiere que sea un guerrero. Tan pronto cuando los dos llegan a la abadía, entran en un mundo inesperado y aterrador.