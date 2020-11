Servicios de Salud le da largas al personal sanitario con el bono Covid

Trabajadores de la salud se manifestaron en las oficinas de los Servicios de Salud de Sinaloa en Culiacán exigiendo que se les otorgue el bono Covid que prometió el Gobierno Federal

Karen Bravo

CULIACÁN._ Trabajadores de la salud se manifestaron en las oficinas de los Servicios de Salud de Sinaloa para exigir el pago del bono Covid que prometió el Gobierno Federal, encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador a quienes atendieran pacientes en la pandemia.

El personal sanitario se manifestó afuera de las oficinas de Montebello, para urgir a las autoridades también el pago del Concepto 30 de alto riesgo, ya que con el que cuentan actualmente es de mediano riesgo, detalló la enfermera general Yani Verduzco.

“Queremos el bono para nosotros como una recompensa a todo ese trabajo que nosotros tomamos, a causa de que ellos se fueron hicimos el trabajo por doble persona”, dijo.

“Estamos en la pandemia y no nos han dado una remuneración a causa de ese trabajo”.

Después de unos minutos de la manifestación, una comisión ingresó a conversar con Karla Gámez, que es administrativa de los Servicios de Salud de Sinaloa, explicó la enfermera.

“En los estatutos del sindicato viene estipulado que cuando estamos manejando virus y bacterias entra un Concepto 30 de alto riesgo, pero resulta que hay un reglamento aparte, el reglamento de salud que en el artículo quinto no entramos porque entramos como rama paramédica, donde no somos acreedores a un Concepto 30 de alto riesgo”, comentó.

“Ahí nos dieron una patada, ya nos mandaron para atrás. Ahora le estamos pidiendo también un bono porque no los prometió el Gobierno Federal, López Obrador, prometió darle un bono a los ángeles de blanco, a los héroes de la nación y no sé qué, ok, somos héroes, somos todo pero no estamos siendo tomados en cuenta como es debido”, agregó.

El argumento que recibieron los trabajadores es que serán revisadas las listas para verificar que sí puedan ser acreedores del bono Covid, informó Verduzco.

“No vemos algo claro, una respuesta favorable no hay, queríamos un sí o un no. Ahorita todavía siguen revisando, tenemos tiempo con este movimiento, pero todavía están revisando, no terminan de revisar”, expuso.

El Concepto 30 de alto riesgo tampoco fue asegurado para el personal sanitario que atiende pacientes con coronavirus.

“Van a hacer unas gestiones para poder ver si nos pueden dar, ver si nos van a dar ese Concepto 30 de alto riesgo, van a mover unos reglamentos”, lamentó la enfermera.