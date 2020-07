Servicios Deportivos Profesionales cancela eventos deportivos por la pandemia

José Ángel Apodaca Bernal informa de la suspensión de eventos

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Debido a la situación de la pandemia del Covid-19 que continúa en el País y para evitar seguir postergando el cambio de fechas, la agencia Servicios Deportivos Profesionales decidió cancelar en definitiva varios eventos programados en fechas recientes y próximas.

José Ángel Apodaca Bernal, director de la agencia deportiva, tomó dicha decisión en busca de preservar la salud y seguir las recomendaciones de las autoridades correspondientes tras no existir las condiciones para llevar a cabo eventos con la participación de público y de los propios participantes.

“Eventos deportivos próximos no los hay, y no tenemos fechas porque estuvimos reprogramando una y otra vez, decidimos mejor no seguir recorriendo fechas, entonces suspendimos los proyectos temporalmente hasta que definamos fechas concretas”, explicó Apodaca Bernal.

“Todo esto es de los meses de septiembre para adelante, pero en mi persona no he parado de trabajar desde mayo, junio y lo que va de este mes de julio, teniendo certificaciones nacionales en línea de varios temas de baloncesto y certificaciones nacionales de la Federación Mexicana de Baloncesto”.

Entre las justas deportivas programadas en estas fechas destacaban el Festival de Colegio Andes a nivel Mazatlán, pero también habían copas en las disciplinas de futbol y baloncesto a nivel nacional y en el extranjero.