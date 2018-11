Servicios PÃºblicos concientizarÃ¡ a mazatlecos para que saquen su basura en los tiempos correctos

Servicios Públicos concientizará a mazatlecos para que saquen su basura en los tiempos correctos

Luis Antonio González dijo que implementarán una campaña de concientización y luego aplicarán la ley a infractores

Fernanda González

MAZATLÁN._ La Dirección de Servicios Públicos implementará una campaña de concientización para que mazatlecos saquen su basura en los tiempos correctos y después aplicarán sanciones para quienes infrinjan la Ley.

El Director de Servicios Públicos, Luis Antonio González Olague, comentó que actualmente no existe educación en ese sentido, y todavía hay ciudadanos que sacan los residuos en días que no circula el camión recolector de basura.

“Sucede que la población no está educada para que no saque la basura el día que no le corresponde, vamos a tener que empezar a implementar una campaña de concientización para informarles de lo que representa esa acción porque es una violación a la Ley, ya que difundamos todo, se va proceder a multar”, dio a conocer.

La campaña de concientización consistirá en visitar colonias y difundir volantes con la información sobre los riesgos de dejar residuos sólidos urbanos en las calles.

También dijo que se difundirán los tiempos de recolección de basura.

Señaló que la dirección de Servicios Públicos sólo cuenta con tres inspectores que tendrán que detectar en flagrancia a quienes infrinjan el Reglamento de Protección al Medio Ambiente y el nuevo Reglamento de Desarrollo Sustentable.

“(Las denuncias ciudadanas) normalmente no progresan mucho y hay vecinos que también lo van a hacer y mientras no sean sorprendidos, es que tiene que ser en flagrancia, de otra manera si usted tira basura y yo no la veo ¿cómo la voy a infraccionar?”, mencionó el funcionario municipal.

Comentó que la campaña culmina en un mes y posterior a eso empezarán a sancionar a quien infrinja la Ley.

También dijo que se implementará un programa para que los funcionarios municipales salgan a recolectar basura.