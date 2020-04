Servicios PÃºblicos ordena borrar leyenda de camiones recolectores de MazatlÃ¡n

Servicios Públicos ordena borrar leyenda de camiones recolectores de Mazatlán

José Antonio González asegura que no estaba enterado de la manifestación que harían los trabajadores de Aseo Urbano

Alma Soto

MAZATLÁN._ José Antonio González Olague, director de Servicios Públicos Municipales, aseguró que no estaba enterado de la manifestación que harían los trabajadores de Aseo Urbano, específicamente los del área de recolección de basura, para demandar que se les otorgue un bono de riesgo, por estar manejando desechos que podrían generarles Covid-19.

“Los camiones no deben estar rotulados, son propiedad del Ayuntamiento, no son de ellos, ni del Sindicato (de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Mazatlán), cuando eso sucedió ordené que les quitara el letrero, porque no fue instrucción de la dirección de que se pongan rótulos”, declaró.

En cuanto a lo que están solicitando, dijo que él no tiene la facultad para saber si se les puede o no entregar un bono.

Señaló que los trabajadores tienen un salario que ya está establecido en el Contrato Colectivo de Trabajo y el Presupuesto de Egresos por tanto ya no es competencia de su dirección otorgar bonos o no.

Jesús Osuna Lamarque, líder del STASAM, criticó la orden de borrar las leyendas de protesta de los camiones recolectores de basura, pues si bien los camiones no son propiedad de los trabajadores, tampoco son del Ayuntamiento, son vehículos propiedad de los ciudadanos mazatlecos puesto que se adquirieron con recursos públicos.

“Independientemente de ello, no se está provocando un daño a los camiones, la pintura no es permanente, es lavable y, al obligar que se borre, se está coartando la libertad de expresión”, manifestó Osuna Lamarque.

TESORERO DICE NO SABER PETICIÓN DE TRABAJADORES

Jesús Javier Alarcón Lizárraga, tesorero Municipal, aseguró que no estaba enterado de la petición de los trabajadores.

“La ley habla, en cuestión de contingencias, de médicos y Seguridad Pública, no de servicios públicos, el Alcalde (Luis Guillermo Benítez Torres) está manejando las cosas con el STASAM, hasta ahí conozco, no sé qué estén pidiendo”, expresó.