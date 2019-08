Servicios PÃºblicos sancionarÃ¡ en MazatlÃ¡n a comercios que incumplan con reglamento de recolecciÃ³n de basura

Servicios Públicos sancionará en Mazatlán a comercios que incumplan con reglamento de recolección de basura

Luis Antonio González Olague advierte que en los próximos días se realizarán rondines por parte del departamento y las sanciones van desde los 845 a 84 mil 500 pesos

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._En los próximos días un grupo multidisciplinario del gobierno municipal conformado por la Dirección de Servicios Públicos, Ecología, Oficialía Mayor y Seguridad Pública, vigilarán de cerca a los comercios, para que cumplan con el reglamento de recolección de basura, informó Luis Antonio González Olague, titular de Servicios Públicos, mediante un comunicado de prensa.

Unos de los aspectos a considerar son: que saquen la basura a tiempo, no antes ni después, y tener un lugar especial para los desechos, es decir que no quede a la vista.

La sanción para los que incumplan con esta medida, va desde 10 hasta mil UMAS, es decir de 845 a 84 mil 500 pesos.

“Se va a hacer un grupo que va a estar visitando a los comercios que no estén cumpliendo, porque ya saben, y hay un reglamento bien claro; su basura no la deben tener a la vista, deben tener un lugar confinado y que la saquen el momento que es (...) La zona turística nunca la dejamos de cumplir, por ejemplo aquí en la machado tres veces al día venimos, entonces si hay basura es porque no tienen un buen control ellos y se les va a notificar y se les va a sancionar, porque no es justo lo que están haciendo”, comentó González Olague.

En lo que va de la actual administración, ya se han sancionado a alrededor de 60 locales comerciales.