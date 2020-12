Sesión de Cabildo para definir presupuesto 2021 se convierte en ring en Escuinapa

Reclama Síndica Procuradora Olivia Santibáñez Domínguez recorte de recursos a su área; al Alcalde la tilda de mentirosa

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Por mayoría, el Cabildo aprobó el presupuesto de Egresos para 2021, por un monto de 258 millones 692 mil pesos, en una sesión de Cabildo donde la Síndica Procuradora Olivia Santibáñez Domínguez, reclamó el recorte a su departamento.

A pesar del pronóstico de que se tendrán bajas participaciones el próximo año, el Presupuesto de Egresos aumentó casi 34 millones de pesos, comparado con el de este año.

“Veo que se bajó el presupuesto de Síndico Procurador a la mitad, mientras otros departamentos aumentó bastante; a Saúl (Acosta Alemán) se le aumentaron 995 mil pesos”, dijo Santibáñez Domínguez.

Aunque señalen que no existe violencia política, manifestó, este tipo de acciones no sabe cómo tomarlas, pues su departamento requiere presupuesto para contratar un ingeniero, un abogado, que puedan apoyarla en realizar tareas de revisión.

Ha solicitado los pagos de honorarios a unas personas y no se le han otorgado, no se ha autorizado, son adeudos que se tienen y no ha tenido respuesta, dijo.

“No es porque se haya bajado, es que antes también tenía (el presupuesto) del Órgano de Control Interno, mucho de su presupuesto se mandó allá, en lo de los honorarios que están pendientes de pagos, usted sabe que los recursos no nos han alcanzado, no hay ninguna persecución, esperamos el día ultimo cumplir con los pagos”, dijo la Tesorera, Iliana Barrón Aguilar.

La Síndica Procuradora insistió sobre la disminución de su presupuesto, señalando que tampoco se le pagaron gastos hechos en 2019, ante este señalamiento el Alcalde Emmett Soto Grave le señaló que todas las semanas se le otorgan gastos.

“Me llegan viáticos (para firmar) casi semanales, de gasolina, recursos para alimentos, no venga a decir aquí que no se le apoya, se le apoya con todo en base a su organigrama, no venga aquí a mentir, miente mucho, firmo viáticos para usted”, señaló el edil.

El hecho suscitó una discusión en la sesión extraordinaria de Cabildo de manera virtual, en la que tuvo que terciar el Secretario del Ayuntamiento, Saúl Acosta Alemán, al señalar que se discutía el presupuesto.

Santibáñez Domínguez le dijo al Alcalde que estaba mintiendo en sus respuestas, y que se le ha dejado de apoyar, no cuenta con personal suficiente en su departamento, cuando debería tenerlos.

Soto Grave culminó la discusión señalando que ante cualquier inconformidad debía hacer un escrito, pues ya se había escuchado su queja en el lugar y estaban abocados al tema del presupuesto.

Sin más discusión, el Cabildo aprobó por mayoría el Presupuesto para este año, con la votación en contra de los regidores Martha Elena López Corona, Mayra Andrade Padilla, Lizbeth Medina Tiznado, Santos Gómez Sánchez y la Síndica Procuradora Olivia Santibáñez Domínguez.