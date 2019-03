Sex and The City tendrÃ¡ una serie secuela

Sex and The City tendrá una serie secuela

Paramount TV adquirió los derechos de la secuela que se basará en el libro Is there still sex in the city?, escrito por Candace Bushnell

Noroeste / Redacción

28/03/2019 | 09:21 AM

Foto: Internet

Sex and The City fue una serie que se transmitió en los años 90, que se basó en un libro escrito por Candace Bushnell, posteriormente se realizaron dos películas y actualmente confirmaron que habrá una serie secuela. La autora publicó en agosto un libro titulado "Is There Still Sex in the City?", en el cual se basará la nueva serie que será transmitida a través de Paramount TV, quien adquirió los derechos del libro, de acuerdo con Deadline. La secuela narrará la historia de un grupo de mujeres de 50 años y la forma que enfrentan la vida después de atravesar etapas de enamoramiento, matrimonio, hijos, divorcios, duelos y las presiones sociales por mantener la juventud, todo bajo control, difundió vanguardia.com. "Estamos encantados de poder continuar esa conversación desde el punto de vista de las mujeres de 50 y más años, y responder a la pregunta ¿Hay más sexo en la ciudad? con un 'sí, hay más sexo en la ciudad'", dijo la autora al portal especializado. La secuela tendrá nuevos personajes y nuevas historias, sin embargo, no perderá el estilo que la serie inició en los años 90. La autora expresó que enfocarse en la historia de personas que se encuentran en esta etapa tiene como objetivo "reflejar la riqueza y complejidad de su realidad en la pantalla". Candace Brushnell escribirá el guión del primer capítulo y fungirá como productora ejecutiva de la serie. #Sex and the City

#Paramount TV

