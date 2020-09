SFP impuso sanción a empresa de Bartlett Jr. por mentir respecto a cuotas patronales

La empresa Cyber Robotics Solutions S. A. de C. V fue inhabilitada el pasado 28 de agosto por la Secretaría de la Función Pública (SFP) -para recibir contratos públicos durante 21 meses y una multa de 887 mil pesos

Noroeste / Redacción

Cyber Robotics Solutions S. A. de C. V., propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, fue inhabilitada el pasado 28 de agosto por la Secretaría de la Función Pública (SFP) -para recibir contratos públicos durante 21 meses y una multa de 887 mil pesos-, por presentar información falsa sobre el cumplimiento de sus obligaciones patronales con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante una licitación realizada por la propia institución, en octubre del 2019, para el suministro de equipos médicos para el Hospital de Especialidades Antonio Fraga Mouret, del Centro Medico Nacional La Raza.

“Cyber Robotic Solutions proporcionó información falsa en la celebración del contrato B195003, toda vez que, para la suscripción de éste, presentó la opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, con número de folio 1572271025655359449008, que no contenía información veraz, como se constató con la información remitida por la titular de la Coordinación de Cobranza de la Dirección de Incorporación y Recaudación del IMSS”, determinó la SFP.

En la licitación, Cyber Robotic Solutions ganó un contrato de 3.8 millones de pesos, Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido, para proveer una unidad de ultrasonografía, que fue uno de varios equipos solicitados por el Hospital de Especialidades Antonio Fraga Mouret, del Centro Medico Nacional La Raza.

En el fallo del concurso, fechado el 30 de octubre, los funcionarios del IMSS consideraron que la empresa cumplía todos los requisitos técnicos y legales, ya que presentó su declaración anual más reciente de pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), además de que acreditó su experiencia con seis contratos previos para equipos médicos, y ofreció garantía por 48 meses, entre otros requisitos.

Sin embargo, el problema fue posterior, cuando Cyber Robotic Solutions presentó documentación adicional necesaria para formalizar el contrato, según concluyó la SFP en el procedimiento 0036/2020. Las dos sanciones previas contra la empresa, notificadas por la Función Pública el pasado 6 de julio, la inhabilitaron por 24 y por 27 meses, respectivamente, para recibir contratos, e incluyeron multas que suman 2.2 millones de pesos.

Sin embargo, el pasado 31 de agosto, la SFP publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dos circulares en las que dio a conocer que la Décimo Tercera Sala Regional Metropolitana y Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), concedió las suspensiones provisionales a Cyber Robotic Solutions, por las sanciones impuestas por esas irregularidades.

El pasado 6 de julio, a través de un comunicado, la institución federal informó que también solicitó la suspensión de cuatro funcionarios del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Hidalgo, quienes fueron los que participaron en el proceso de adquisición de 20 ventiladores de respiración mecánica, por 31 millones de pesos, a la empresa ahora inhabilitada.

La SFP afirmó que durante el proceso de adquisición se registraron distintas irregularidades, entre ellas, que no se justificó el carácter urgente que se utilizó para adjudicar de manera directa la compra y no se garantizó el mejor precio para el Estado.

“La supuesta urgencia para adquirir los ventiladores en el IMSS de Hidalgo no tuvo sustento durante las fechas de la contratación. De hecho, los equipos jamás fueron utilizados en la entidad, así que la justificación de ‘entrega inmediata’ resultó insostenible”, advirtió la SFP.

Asimismo, el precio ofrecido, estuvo fuera del rango del mercado, tal como se demostró en adquisiciones posteriores de equipos similares, incluidos los que se compraron a través de la intermediación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), abundó la Función Pública.

“La empresa proporcionó información falsa con respecto a la supuesta disponibilidad inmediata de los equipos adjudicados. Los equipos se entregaron tarde, en abierto incumplimiento de las bases de adjudicación, y desmintiendo de nuevo la supuesta urgencia”, detalló la SFP.

“Ni uno solo de los 20 equipos entregados cumplió con las especificaciones técnicas contratadas. Se entregaron equipos viejos, usados y en mal estado: 11 estaban rotos y totalmente inservibles, tal y como ahora lo reconoce el propio IMSS”, agregó la Función Pública.

En el caso de los funcionarios que participaron en la contratación, se les suspendió de sus actividades, se iniciaron procedimientos de responsabilidad administrativa y pronto se emitirán las sanciones correspondientes, abundó la SFP.

La empresa Cyber Robotics -propiedad de León Manuel Bartlett Álvarez-, sumaba 7 contratos del Gobierno Federal por 162 millones de pesos, sin licitación, a sobreprecio, amparado en las reglas de compras por la emergencia derivada de la pandemia por el coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19).

El pasado 5 de mayo, Bartlett Álvarez -“negó rotundamente que exista conflicto de intereses” por ser hijo del director general de la CFE- En entrevista con la periodista Azucena Uresti Mireles en el noticiario nocturno de la cadena Milenio, declaró, que Cyber Robotics Solutions no es “una empresa improvisada, llegamos a esta [venta de equipos e insumos médicos] con una trayectoria intachable”.

Cuando el empresario fue cuestionado por un supuesto conflicto de interés, este aseguró que tiene más de 20 años en el mercado laboral y 10 de ellos en la empresa Cyber Robotics Solutions, además de que nunca había tenido problemas por los diversos cargos y posiciones que su padre ha ocupado en la administración pública.

“Tengo 43 años, trabajo desde antes de tener 20 años, siempre independiente de mi padre, entré a esa empresa hace 10 años, en gobiernos anteriores cuando fueron antagónicos […] Nunca me ha ayudado mi padre y no he recibido un favor en relación con él”, afirmó Bartlett Álvarez.

El hijo del director general de la CFE detalló que el proceso de adjudicación directa, se apega a las circunstancias de la emergencia sanitaria por Covid-19, por lo que aseguró que “no hay nada ilegal” en la compra de los insumos y equipo médico por parte del Gobierno de México.

Bartlett Álvarez destacó que el costo de los ventiladores respiratorios no cuentan con un cargo extra, pero sí hay que tener en cuenta que existen varios modelos con características diferentes, por lo que su precio también puede variar.

“Hay un sesgo en los datos, hay diferentes tipos de ventiladores, las características son diferentes. Los precios que se mencionan son escogidos para que parezcan los más altos pero hay más altos”, insistió el hijo del funcionario federal.

“No somos iguales, llegamos aquí para limpiar de corrupción el gobierno, para desterrar la corrupción, en este caso la Secretaría de la Función Pública tiene que hacer su trabajo y si resulta responsable esta persona, tiene que ser sancionada, igual el funcionario que entregó este contrato […] No voy a permitir la corrupción, ni siquiera en mi familia”, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa de este lunes 4 de mayo.

El presidente dijo que la información de los contratos de Bartlett Álvarez los dio a conocer la asociación “Mexicanos a favor de la corrupción” de Claudio X González Laporte, “una persona muy honesta”, haciendo referencia a la organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad [MCCI], que publicó una investigación sobre contratos de ventiladores a sobreprecios, otorgados al hijo del director general de la CFE.

El pasado viernes 1 de mayo, León Manuel Bartlett Álvarez defendió su contrato por 31 millones de pesos por 20 ventiladores respiratorios para la Delegación del IMSS en Hidalgo, a pesar de que cada equipo fue vendido en un millón 550 mil pesos, el precio más alto desde que se declaró la emergencia sanitaria.

“Si dicen ser tan objetivos en @MXvsCORRUPCION hagan un comparativo real de precios de mercado. Por ejemplo, citen el contrato SSCDMX-DGAF-051-2020, por el cual el GCDMX pagó $384,067,603 para la adquisición de 143 ventiladores, mas de $2.68 mdp cada uno, casi 2x lo nuestro”, escribió el hijo del director general de la CFE en su cuenta de la red social Twitter.

Ante este señalamiento, el Gobierno capitalino, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, refutó que el precio de la compra que realizaron a la empresa Nudomi S. A. de C. V. “no se puede comparar”, debido a que la adquisición incluyó refacciones, consumibles, mantenimiento preventivo y correctivo; capacitación y garantía por tres años, además de que tienen la garantía de ser entregadas en los primeros 15 días de mayo.

Por su parte, la Delegación del IMSS en Hidalgo, justificó que se adquirieron los insumos al proveedor que garantizó la entrega inmediata. “Para el Instituto, la prioridad en la emergencia sanitaria por Covid-19 es salvar vidas; los ventiladores adquiridos cumplen con este principio”, señaló en un comunicado.

“La compra de ventiladores se basa en criterios de mercado, donde la disponibilidad se vuelve el elemento más importante. Las características técnicas y la garantía de mantenimiento y refacciones son considerados”, justificó el IMSS en Hidalgo.

La Delegación explicó que el pasado 11 de abril, se instruyó a la Jefatura de Prestaciones Médicas y a la Coordinación de Abasto realizar la solicitud de cotizaciones sobre ventiladores para adulto pediátrico para el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Hidalgo.

“Se establecieron cuatro condiciones para las empresas participantes: entrega inmediata, ventiladores de adulto pediátrico, disponibilidad de piezas y mejores condiciones”, añadió el IMSS en Hidalgo, cuya Delegación explicó que se presentaron 13 cotizaciones por parte de 10 proveedores.

“El 17 de abril se recibieron propuestas en la plataforma Compranet, ese mismo día fueron evaluadas y la Jefatura de Servicio de Prestaciones Médicas envió el dictamen técnico correspondiente”, abundó la Delegación del IMSS en Hidalgo en su comunicado.