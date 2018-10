Sgt. Pepper, el Ã¡lbum mÃ¡s popular de Los Beatles, en la historia de Reino Unido

Sgt. Pepper, el álbum más popular de Los Beatles, en la historia de Reino Unido

En Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, el cuarteto de Liverpool estaba en su cúspide creativa y experimental, con temas como With a Little Help from My Friends y A Day in the Life

Noroeste / Redacción

13/10/2018 | 12:35 AM

Los Beatles, una exitosa banda inglesa de los 60. Foto: Internet

LONDRES (SinEmbargo)._ La psicodélica obra magistral de Los Beatles, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, fue nombrado el álbum británico más popular de la historia en el Reino Unido, según un sondeo. Con base en las ventas de discos, descargas de internet y streaming, la Official Charts Company declaró el sábado la supremacía de esa histórica obra musical grabada en 1967. En ese álbum, los cuatro músicos de Liverpool estaban en su cúspide creativa y experimental, con temas como With a Little Help from My Friends y A Day in the Life. En esos momentos la banda había decidido dejar de realizar giras y concentrarse en las grabaciones en el estudio, bajo la tutela del productor George Martin. En segundo lugar quedó 21, de Adele y en tercero, (What’s the Story) Morning Glory? de Oasis, publicado en 1995. #Los Beatles

#Sgt. Pepper

