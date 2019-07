Shakespeare, para una graduaciÃ³n de danza

Shakespeare, para una graduación de danza

La generación décima octava de la escuela de Delfos ofreció un espectáculo de graduación de primer mundo

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ Conectarse con el Siglo 21 no solamente es vivir unido a las redes sociales y tener una visión actualizada de las relaciones humanas, del amor, de la manera de relacionarse, el arte analiza y poetiza ese fenómeno desde una perspectiva de este momento, eso hicieron los alumnos de la décima octava generación de la Escuela de Delfos con el espectáculo Habitantes.

Catorce corazones latieron en el escenario para dar vida y llenar de emoción al mismo número de cuerpos que representaron la coreografía Run-run Romeo-run, una versión actualizada de la obra de William Shakespeare que a más de 400 años de haberse publicado por primera vez sigue detonando creaciones a su alrededor, gracias a su discurso contra la violencia y el poema que el escritor creó alrededor del amor sincero, pleno, absoluto.

La obra es una alegoría posmoderna de esa inagotable historia de “Romeo y Julieta”, y fue creada por los directores de la compañía de danza contemporánea española La Intrusa, Virginia García y Damián Muñoz que han presentado en Mazatlán propuestas que se inclinan hacia un estilo introspectivo.

Run Romeo... es una propuesta explosiva, literalmente hacen que el conjunto de 14 cuerpos cree una explosión de energía en el foro, en donde el movimiento frenético y desquebrajado al estilo hip hop definió la estética de esta obra.

La fuerza de los movimientos fragmentados contrastó con los momentos en que el cuerpo se encontró con la fluidez orgánica, consiguiendo atrapar el ojo del espectador en esa estética de confrontaciones de estilos y de formas diferentes de moverse.

La obra es un efectivo discurso contra la violencia que se estructura como un videojuego, la escenografía fue una proyección de un cronómetro que mide el tiempo que usan los jugadores.

El desarrollo de esta historia contada con el movimiento de los cuerpos se estructuró con el lenguaje que se utilizan en los implementos electrónicos a los que la sociedad del Siglo 21 está tan acostumbrada, códigos en inglés que van marcando y estructurando el partido: Are you ready, next , play, you lose, incert coin.

De Lady Gaga a Henry Purcell

De la explosiva música y canto de Lady Gaga a la carga melancólica de arias de la ópera barroca “Dido y Eneas” de Henry Purcell pasando por fragmentos memorables de la música disco, la atmósfera sonora subrayó y definió los contrastes de la obra interpretada por los 14 bailarines.

Una multitud que en un dinámico trazo escénico consiguió la sincronía y se trasladó a la creación de tres y dos planos de acción, con los que construyeron incesantes escenas cargadas de dinamismo, retando al ojo a estar sumergido en esta propuesta de danza que aborda el amor vertiginoso de la adolescencia y la violencia que lo destruye todo: la familia, la convivencia, el amor.

La obra sobre todo es una reflexión sobre la violencia que se traduce en movimientos y actitudes que la definen y la convierten en código de un discurso sobre el escenario en el que se representa metafóricamente, el enfrentamiento de dos familias, de dos bandos, de dos ciudades, o simplemente de dos individuos, es la violencia convertida en metáfora con el lenguaje de la danza.

La belleza de la obra está en ese contraste de movimientos, el fragmentado que representan al Siglo 21, el hip hop y el dinamismo orgánico que conecta al cuerpo con el entorno, con el universo, a través de la sincronía de 14 bailarines.

Un poema con alas de mariposa

La obra Mariposa nocturna, de Víctor Ruiz, creó un poema visual en el que este lepidóptero representa el frágil espíritu del ser humano, cada uno de los 14 bailarines se apodera del símbolo por un momento y vuela apoyado por sus compañeros que aletean con sutileza desplazándose por el espacio del foro.

Al final decenas de alas de mariposa se mueven proyectadas en una gran pantalla en una vuelo colectivo al que se agregó el de los 14 bailarines que dejan la Escuela de Delfos para continuar con su vida en el arte en otros cielos. También se bailó la obra Hágase tu voluntad de Johnny Millán.

PARA SABER

La función fue dedicada al bailarín ecuatoriano Juan José Gómez, que perteneció a está generación pero falleció antes de terminar su carrera como profesional de la danza

Como cada año desde hace 15 generaciones, el fotógrafo mazatleco Martín Gavica presenta una exposición de fotografías con las que se le rinde homenaje a la personalidad de cada uno de los graduados, en esta ocasión la sesión de fotos se realizó en una de las más bellas casonas del Centro Histórico, la Casa Herrasti.