Shakira celebra sus 42 aÃ±os recuperada de sus problemas de salud y con un inesperado nuevo look

Shakira celebra sus 42 años recuperada de sus problemas de salud y con un inesperado nuevo look

Luego de concluir exitosamente la gira que había tenido que suspender por problemas en sus cuerdas vocales, la colombiana se abocó a sus hijos y a Piqué, quien también está de cumpleaños

Noroeste / Redacción

El 3 de noviembre, Shakira cerró El Dorado Wold Tour en su Colombia natal, donde no se presentaba desde hacía siete años. Y en un momento del show no pudo contener las lágrimas, y estalló en llanto.

Exactamente un año antes, la cantante había tenido que suspender su gira por un problema en las cuerdas vocales que, según se dijo, amenazaba con no dejarla volver a cantar.

Y simultáneamente empezaron a correr rumores que daban cuenta de una crisis en su relación con el futbolista Gerard Piqué, padre de sus hijos Milán (seis años) y Sasha (cuatro), al tal punto que muchos medios ya la daban directamente por separada.

Pero nada de esto pudo detener a la colombiana, que con casi tres décadas de carrera sigue más vigente que nunca. Su reciente gira ha recorrido 21 países, siendo vista nada menos que por dos millones de espectadores.

Y Shakira figura entre las artistas más ricas del mundo, con un ingreso diario calculado en unos 130 mil euros. Aunque -hay que destacarlo- destina un 15% de su facturación a la Fundación Pies Descalzos, de acuerdo a infobae.com.

Por otra parte, derribando hasta sus propios pruritos, hoy Shakira sigue enamorada del sexy defensor del Barca, a quien le lleva diez años y con quien hoy estará festejando sus cumpleaños, pues ambos nacieron un 2 de febrero, solo que con una década de diferencia, por lo que ella está cumpliendo 42 y él, 32.

"La ruta de El Dorado fue una guerra de obstáculos: desde el primer minuto me pasaron tantas cosas... Lo de la voz fue una de las cosas más fuertes y dolorosas que me han pasado en la vida. Los médicos decían que no me iba a curar sin la cirugía y los riesgos eran grandes, como no cantar jamás", le contó Shakira a la prensa después de su último show, al ser consultada sobre el motivo de sus lágrimas. Y descartó de plano cualquier problema de índole sentimental.

De hecho, apenas se reencontró con Piqué en Barcelona, ciudad en la que viven juntos desde hace ocho años, la colombiana volvió a su rutina de subir a las redes sociales fotos y videos con su enamorado, echando por tierra las versiones que decían que el compañero de Lionel Messi la había abandonado para volver con su ex, la modelo Nuria Tomás.

Así, después de pasar las Fiestas en familia, tomarse unas vacaciones y festejar los cumpleaños de sus hijos –el del mayor fue el 24 enero, y el del menor, el 29-, Shakira reapareció por las calles catalanas con un radical cambio de look que la volvió casi irreconocible.

La colombiana se despidió de los rulos hasta la cintura y optó por un corte carré que sorprendió a todos, pero con el que ella parece sentirse cómoda.

Y antes de retomar su agenda laboral -ya que el pasado jueves se presentó en la fiesta de lanzamiento del nuevo show del Cirque du Soleil en honor a Messi, que se realizó en el Camp Nou-, la cantante aprovechó sus días libres para acompañar la adaptación de sus hijos en su nuevo colegio. Es que, para que ellos puedan seguir yendo con ella a las giras sin perder la escolaridad, decidió cambiarlos al American School of Barcelona, una institución cuya cuota mensual ronda los 1300 euros por mes y su matrícula anual es de 16 mil, pero que permite que los alumnos se trasladen a cualquier lugar del mundo sin afectar sus estudios.

Así las cosas, fuera de su glamorosa vida, Shakira suele ser vista llevando a sus chicos al colegio, al igual que Piqué. Y con crisis o sin ella, muchos aseguran que la cantante y el futbolista están planeando su casamiento para el 2 de febrero del 2020, fecha fetiche para ambos por sus cumpleaños, como una manera más de afianzar la pareja. Así que habrá que esperar para ver si este vaticinio se cumple, algo que ocurriría -exactamente- dentro de un año.