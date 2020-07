Shanik Aspe anuncia el nacimiento de su bebé con tierna foto

La conductora de Este es mi estilo compartió los detalles del parto y las dificultades que enfrentó en el hospital debido a la pandemia de Covid-19

Noroeste / Redacción

En medio de la incertidumbre por la pandemia del nuevo coronavirus, Shanik Aspe, conocida por participar en el reality show Este es mi estilo, compartió en redes sociales la llegada de su primer bebé.

La también cantante publicó una fotografía, en la que aparece en el hospital junto a su esposo, Mauricio Odiardi, cargando a su hija que nació el pasado 15 de julio.

Durante una entrevista para Ventaneando, Shanik Aspe relató cómo fue el parto y aseguró que, debido al Covid-19, las embarazadas deben realizarse la prueba del coronavirus para saber si están contagiadas.

"Fue un relajo porque con todo lo del Covid, nada más tienes 72 horas para poder tener a tu bebé, o sea, para dar a luz y tener acceso al hospital. Si no nace en ese tiempo, otra vez otra prueba", contó Shanik Aspe.

.@SHANIK_ASPE y Mauricio Odiardi le dieron la bienvenida a la pequeña Carlotta, ¡ella nos cuenta cómo vivió el milagro de la vida! Muchas felicidades, 🎊 ❤ 🙌 👶 #Ventaneando 📺 Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca Uno. 👉 https://t.co/9syyJmJWXE pic.twitter.com/feHGQLAFcn — Ventaneando (@VentaneandoUno) July 16, 2020

La conductora mencionó que ya había entrado en la semana 40 y en los últimos días había presentado ligeras molestias que el médico indicó se trataban de contracciones.

Sin embargo, Shanik Aspe acudió al hospital para una revisión.

"Me revisó y me dijo: 'No, ¿sabes qué?, ya te quedas en el hospital (...) me estaban dando contracciones súper fuertes y yo todavía no lo creía. Ingenua, porque no sabía lo que me esperaba", dijo.

Desde muy temprano, los conductores de Venga la Alegría dieron a conocer la noticia. Además, Pati Chapoy compartió una ficha médica del Centro-obstetricia y Pediatría ABC que señala algunos datos de la hija de Shanik Aspe.

La bebé nació pesando 3 kilos y midiendo 49 centímetros, a las 19:18 horas.

A través de su cuenta de Instagram, Shanik Aspe compartió una fotografía de su bebé, a quien le dio la bienvenida con un tierno mensaje. "¡Bienvenida al mundo Carlotta! Vamos a poner todo de nuestra parte para que seas muy feliz", escribió la conductora.