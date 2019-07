Sharon Stone asegura que fue olvidada como Lady Di, tras sufrir derrame cerebral

A sus 61 años, la actriz reveló más detalles del drama que vivió

Noroeste / Redacción

21/07/2019 | 11:11 AM

La reconocida actriz Sharon Stone asombró con sus más recientes declaraciones en las que se comparó con Lady Di, citó larepublica.pe.

La protagonista de la polémica cinta “Bajos instintos” reveló que fue tratada de manera cruel tras sufrir un derrame cerebral en septiembre de 2001.

Durante una entrevista con la prestigiosa revista Variety contó pasajes dolorosos de su vida, donde destacó lo mal que la pasó cuando estuvo delicada de salud.

La artista de 61 años relató que por su enfermedad se vio forzada a detener su carrera y empezar todo desde cero.

“Mi madre tuvo un derrame cerebral. Mi abuela tuvo un derrame cerebral. Tuve un derrame cerebral masivo y una hemorragia cerebral de nueve días. La gente me trató de una manera brutalmente cruel”, contó.

Sharon Stone tuvo que volver aprender a caminar, escribir y hablar. Su situación se vio aún más dramática, pues, ese momento, peleaba por la custodia de su hijo Roan, quien ahora tiene 19 años.

Además, la intérprete mencionó que se sintió la hicieron de lado al igual que a la princesa Diana tras su muerte.

“Era como si la señorita princesa Diana y yo fuimos tan famosas, ella murió y yo tuve un derrame cerebral. Y fuimos olvidadas”, comentó.

A pesar de su carrera consolidada como actriz, Sharon Stone tuvo que volver a tocar puertas para conseguir papeles en la industria del cine.

“Perdí tanto. Mi carrera básicamente había terminado, mi familia había terminado, me divorcié, mi hijo fue quitado, mucha de mi identidad, pensé. Bajé, a eso. Y cuando llegué a eso, es como ser un fénix. Me quemaron hasta el suelo. Porque todo lo que había sido antes, pensé: ‘Ya no soy nada de eso’ “, mencionó.

Los nuevos proyectos

Una vez recuperada, Sharon Stone volvió a lo suyo. Ella protagonizará junto a Sarah Paulson y Cynthia Nixon la serie “Ratched” producida por Netflix.

Sharon Vonne Stone es una actriz, productora y modelo estadounidense.

Después de ejercer de modelo en spots de televisión y anuncios impresos, hizo su debut cinematográfico como una extra en la comedia dramática “Stardust Memories” de Woody Allen.

Nació en 1958 y actualmente tiene 61 años de edad.