SHCP dice 8 días después que lo de los 10 mil mdd no fue emisión sino un registro para futura deuda - Noroeste

SHCP dice 8 días después que lo de los 10 mil mdd no fue emisión sino un registro para futura deuda

El pasado 17 de julio, el servicio de información financiera de Thomson Reuters publicó que México registró ante la Comisión de Valores de Estados Unidos una emisión de deuda por hasta 10 mil millones de dólares

La Secretaría de Hacienda no emitió ningún comunicado que abundara en la información en aras de que los ciudadanos tuvieran claridad sobre el evento.

No fue hasta el día 25 de julio cuando el titular de la dependencia, José Antonio González Anaya, aclaró que el registro no implicaba una nueva deuda. Eso lo dijo a pregunta expresa de periodistas reunidos en el inicio de operaciones de la Bolsa Institucional de Valores, el nuevo mercado financiero en México. La dependencia confirmó este viernes a SinEmbargo lo dicho por el Secretario: “No se emitió deuda alguna, sino que se presentó una declaración de registro”.

Alejandro García, investigador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, consideró que la Secretaría de Hacienda debería informar oportunamente sobre este tipo de movimientos para no generar confusión, y destacó la falta de contrapeso en el Congreso de la Unión para exigirle un informe.

Ciudad de México, 27 de julio (SinEmbargo).– La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) negó que haya realizado una nueva emisión de deuda por 10 mil millones de dólares.

“No se emitió deuda alguna sino que se presentó una declaración de registro de México ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, sólo para actualizar la capacidad para emitir valores en el mercado de inversionistas estadounidense. Es un tema regulatorio que no implica cambio alguno en el programa de emisiones ya aprobado y en marcha”, explicó a SinEmbargo la dependencia vía correo electrónico.

Hacienda precisó que la declaración de registro que hizo México ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) no implica que se vaya a emitir o contratar débito de inmediato, sino que es un requisito regulatorio establecido por las autoridades financieras estadunidenses para la posibilidad de una contratación futura.

La dependencia recordó que la emisión de deuda externa debe de ser aprobada por el Congreso de la Unión. “Toda la deuda externa la autoriza el Congreso de la Unión, eso quiere decir que nadie en la Secretaría puede ir a conseguir deuda. Lo que se está haciendo ahorita es registrar por regulación la posibilidad en un futuro de bonos por hasta 10 mil millones de dólares, pero si el nuevo Gobierno no quiere no los usa. No es una obligación la contratación de esta deuda”.

El pasado 17 de julio la agencia de noticias estadounidense Reuters publicó:

“México registró ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) una emisión de deuda por hasta 10,000 millones de dólares, reportó este martes IFR, servicio de información financiera de Thomson Reuters.

“Las calificaciones de México son A3, BBB+ y BBB+, según Moody’s, Fitch y S&P, respectivamente.

“México precisó en el prospecto de la inscripción que los recursos procedentes de la emisión serán usados para propósitos generales del gobierno, incluyendo refinanciación, recompra o retiro de endeudamiento local o externo.

La información generó inquietud y la Secretaría de Hacienda no emitió ningún comunicado en su página que confirmara o desmintiera la noticia publicada por Reuters.

Incluso, el pasado 23 de julio, Andrés Manuel López Obrador, virtual Presidente de México, asumió en rueda de prensa una contratación de deuda.

“Tenemos que analizar, esto lo va a ver el próximo Secretario de Hacienda, qué destino se le va a dar a ese dinero, cuánto de lo que se va a ejercer en este rubro (…) Siempre que se contrata deuda se tiene que saber el destino del dinero, siempre, es para qué se va a usar el recurso, además yo les recuerdo a ustedes que es facultad del Congreso autorizar la contratación de la deuda, por eso no queremos adelantar nada porque necesitamos tener toda la información”, dijo en el minuto 32:48 del video a pregunta expresa de una reportera.

En la columna “Canallada de EPN contra AMLO”, publicada el 23 de julio en El Universal, el académico Ricardo Raphael habló del tema de la deuda:

“Debo poco más de 80 mil pesos, y también usted que está leyendo esta columna: Enrique Peña Nieto nos está dejando a cada mexicano con una deuda sobre nuestras espaldas.

“De cada peso que usted adeuda, cuarenta centavos son responsabilidad del Presidente que se va en diciembre. Ya era ofensiva la cantidad, pero hace unos días la SHCP pidió 200 mil millones de pesos más, es decir que se agregaron a nuestra cuenta personal otros 600 mil pesos”.

No fue hasta el 25 de julio cuando el titular de la dependencia, José Antonio González Anaya, aclaró que el registro ante la Comisión de Valores de Estados Unidos realizado por el Gobierno mexicano no implicaba una nueva deuda.

“Yo quiero aclarar eso porque ha habido mucha confusión. No implica nueva deuda, como anunciamos en su tiempo, el programa de financiamiento de todo el 2018 se terminó el año pasado, y ahora esto sólo fue un tema de registrarlo ante la Comisión en Estados Unidos. No implica nueva deuda y cualquier operación que se haga lo que hace es prefondear las necesidades de financiamiento del próximo año”, dijo el funcionario a pregunta expresa de la prensa reunida en el inicio de operaciones de la Bolsa Institucional de Valores.

Los últimos comunicados de Hacienda no hacen mención de la declaración de registro que hizo México ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Foto: Especial

Nueve días después la Agence France-Presse (AFP) citó una nota publicada en SinEmbargo, en la que se retoma la publicación de Reuters.

La Secretaría de Hacienda confirmó hoy a este medio que el registro que hizo ante la Comisión de Valores de Estados Unidos no representa un contrato de deuda y que sólo fue una acción de regulación. Explicó que “este registro también sirve como un respaldo ante inversionistas y calificadoras, que saben que en caso de ser necesario, México podrá acudir a estos préstamos”.

Alejandro García, investigador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, dijo a SinEmbargo que la Secretaría de Hacienda debería informar oportunamente sobre este tipo de movimientos para no generar confusión, y destacó la falta de contrapeso en el Congreso para exigirle un informe.

“La noticia se dispara cuando Reuters saca esta nota de que México había registrado una emisión de deuda por 10 mil millones de dólares, pero es muy importante recalcar que este tipo de información que involucra a Hacienda la deberíamos tener en tiempo real por parte del Gobierno, cosa que no es así”, y destacó que por eso, “este tipo de notas hacen tanto ruido, porque hay hasta un mes de retraso en la información” que llega de la dependencia.

“¿Dónde está el contrapeso exigiéndole cuentas a la propia SHCP?, no lo vimos porque está distraído en otras cosas”, mencionó.

El economista por el ITAM explicó que para poder emitir una duda en dólares en Estados Unidos, la Comisión de Valores de ese país le pide a cada uno de los gobiernos actualizar los datos máximos con los cuales piensa endeudarse, no sólo en el largo plazo sino también que diga cuánto es la deuda que tiene ya contratada en dólares.

“Al estar haciendo estas actualizaciones, la SHCP actualiza cuáles son los valores máximos con los que ella piensa endeudarse. Lo que Hacienda hizo fue actualizar el registro, es como si en el banco te dicen tu línea de crédito ahora es por 65 mil pesos, eso no quiere decir que ya te endeudaste con ese dinero, eso quiere decir que tienes el permiso para utilizar toda esa línea de crédito”, detalló.

La deuda pública en su más amplia expresión (Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público-SHRFSP) se incrementó respecto al mes de abril 2018 en 164.8 mil millones de pesos. Sumó al mes de mayo 10 billones 156 mil millones de pesos, de acuerdo con datos registrados en la “Caja Negra”, una herramienta de México Evalúa para conocer los principales indicadores del Gobierno.

La propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público espera que para 2018 la deuda cierre en 10 billones 649 mil millones de pesos, por lo que todavía falta que se incremente.