Sheinbaum: CdMx tiene 21 casos de COVID-19 y son de origen forÃ¡neo; pide prevenciÃ³n a los ciudadanos

Sheinbaum: CdMx tiene 21 casos de COVID-19 y son de origen foráneo; pide prevención a los ciudadanos

Anticiparse a medidas drásticas también tiene un gran impacto negativo en la economía familiar de millones de capitalinos, expuso

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, reveló esta tarde que hay 21 enfermos de coronavirus en la capital del país, y “todos están perfectamente identificados y sabemos que su contagio proviene de lugares fuera del país”.

Las personas que estuvieron en contacto con estas 21 personas, añadió, también están identificadas y aisladas y son lo que se llama casos sospechosos.

“Quiero repetir el número, la ciudad tiene cerca de 9 millones de habitantes, 5 millones de población flotante todos los días y hoy, hasta el momento, son 21 casos, todos identificados y atendidos”, insistió.

En un VIDEO que Sheinbaum Pardo difundió en sus cuentas de redes sociales, la Jefa de Gobierno dijo también que la Secretaría de Salud realiza pruebas aleatorias en hospitales y centros de salud de la ciudad y hasta ahora no se ha encontrado ningún otro caso.

“La postura del Gobierno de la ciudad, que he consultado con expertos nacionales internacionales, la puedo resumir en la siguiente frase: todo a su tiempo”, expuso.

El anticiparnos a medidas drásticas también tiene un gran impacto negativo en la economía familiar de millones de capitalinos, expuso.

“Tengan la certeza de que en el momento de que sean necesarias medidas más drásticas, las voy a tomar y estamos preparados para ellas. Como Jefa de Gobierno mi responsabilidad es la salud pública, pero también la seguridad y la economía, el bienestar de la población”, afirmó.

Ahora, no parar la ciudad en este momento, no significa no cuidarnos, añadió en su mensaje.

Por eso se han suspendido los eventos de Gobierno, y los privados que son mayores a mil personas, agregó la funcionaria.

Y, además, a partir del viernes 20 la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la suspensión de clases “que, recordemos, no son vacaciones, se trata de cuidarnos”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) registró hoy un total de 184 mil 976 casos de coronavirus en el mundo, lo que implica 12 mil más que en la víspera.

Las muertes se elevan a 7 mil 529, medio centenar más que el lunes, según las estadísticas confirmadas por los países afectados a la OMS.

China, origen de la pandemia, ha registrado tan sólo un caso de transmisión local y un puñado de personas contaminadas llegadas de otros países, por lo cual la OMS ha dejado de ofrecer las cifras desglosas en “China” y el “resto del mundo”.

Al haberse movido el epicentro de la emergencia sanitaria a Europa, la organización ha decidido detallar las cifras de casos y muertes por regiones, entre las cuales la del Pacífico Occidental -que incluye China y Corea del Sur- tiene aún el mayor número de personas infectadas, con cerca de 92 mil casos, mientras que los decesos son 3 mil 357.