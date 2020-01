Sheinbaum confirma orden de aprehensiÃ³n contra Collins, ex funcionario de Mancera, y Ã©l se ampara

Sheinbaum confirma orden de aprehensión contra Collins, ex funcionario de Mancera, y él se ampara

El ex titular de la SSP-CDMX interpuso amparo el 23 de diciembre y solicitó protección federal ante la demanda de garantía radicada ante un juzgado

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, confirmó una orden de captura de parte de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) en contra el ex Secretario de Seguridad Pública, Raymundo Collins Flores por un desvío de dinero en la administración pasada, en donde fue titular del Instituto de Vivienda (Invi).

“Hay una orden de aprehensión por un tema de la entrega recepción del Invi”, dijo Sheinbaum durante la inauguración del Parque Ecológico de la Ciudad.

“El Invi opera a través de dar recursos a organizaciones a través de créditos que, en este caso, fue por un monto muy importante de millones de pesos que no tenía sustento en ningún crédito y no tenía sustento en prominentes sociales que querían vivienda. Sencillamente se aprobó el recurso directamente para la construcción de viviendas que, más que sociales, son de nivel medio, ese es el fondo del asunto”, finalizó la mandataria.

El ex funcionario interpuso amparo el pasado 23 de diciembre de 2019 y solicitó protección federal ante la demanda de garantía radicada ante un juzgado.

Por su parte, el Juez Juan Mateo Brieba de Castro no otorgó la suspensión debido a que Collins no la solicitó, por lo que la PGJ no podría arrestarlo legalmente.

Collins Flores fue titular del Invi en el sexenio de Miguel Ángel Mancera y denunciado en 2013 ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGJ.