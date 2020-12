Sheinbaum responde a NYT: Falso lo que publica

Tan es así, que le dimos esos datos a la reportera

Sinembargo.MX

Ciudad de México.- Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, negó esta tarde que el Gobierno federal le hubiera entregado cifras falsas para impedir que la capital del país retornara al Semáforo Rojo.

Es falso, dijo, y “tan es así que nosotros le entregamos toda la información a la reportera del diario que lo publica: The New York Times”.

En respuesta a la nota del diario estadounidense, la mandataria dijo que durante toda la pandemia “han buscado” señalar diferencias entre el Gobierno federal y el de la Ciudad de México, “y están totalmente equivocados”.

Lo que ha habido es una comunicación permanente, añadió. Siempre dijimos que, en todo caso, las políticas del Gobierno federal estaban adecuadas la Ciudad de México, expuso. Hemos estado siempre en coordinación con el Gobierno de México, “no existe esa diferencia”, afirmó.

“Es falso lo que se plantea ahí. Tan es así que nosotros le entregamos a la reportera el correo electrónico del día 4 de diciembre, en donde se establecía que para los siguientes 15 días estábamos en semáforo anaranjado. Entonces, están buscando un esquema de confrontación y lo que decimos es que, pueden publicar cualquier cosa, pero sí es importante que se dé nuestra versión, y nuestra versión está sustentada en un documento de un correo electrónico que envía la Secretaría de Salud”, expuso Sheinbaum Pardo.

“Hemos sido muy responsables en la administración que conduzco, en el Gobierno que conduzco, en la atención a la pandemia. hemos dado un seguimiento diario, hemos hecho una serie de acciones muy importantes en la ciudad y también, como siempre lo decimos, con mucha sensibilidad a la ciudadanía”, añadió la mandataria.

Cuando se tuvo que declarar el Semáforo Rojo, lo hicimos, añadió. “Y previamente, sabiendo que venía el incremento de las hospitalizaciones, tomamos la decisión, incluso el propio Presidente [Andrés Manuel López Obrador] hizo un llamado a los habitantes de la ciudad, y nosotros decidimos mostrar que estábamos en Alerta por Covid”, explicó Sheinbaum.

Y lo que es más importante hoy, agregó, es este llamado a la ciudadanía porque no es sólo un asunto de Gobierno, nos corresponden una serie de acciones, pero aquí tiene que haber participación ciudadana en el control de la pandemia, expuso.

“Entonces, no quiero entrar en una polémica con el medio [The New York Times] tienen derecho a publicar, pero sí es muy importante que se dé a conocer la información que nosotros le dimos a la reportera”, afirmó. Sheinbaum explicó que los semáforos se enviaron no sólo a la CdMx sino al resto de los estados y para transparentar, dijo, enviará a los medios el correo correspondiente.

The New York Times planteó que “el Gobierno federal tenía datos que deberían haber provocado un cierre inmediato a principios de diciembre. En cambio, mantuvo la ciudad [de México] abierta durante otras dos semanas”.

Los gobiernos federal, de la Ciudad de México y del Estado de México acordaron la semana pasada la suspensión temporal de actividades económicas hasta el 10 enero de 2021 como una medida extraordinaria para reducir los contagios de Covid-19.

La máxima alerta por Covid-19 se reactivó el sábado en Ciudad de México, capital que afronta su peor momento de la pandemia y una crisis navideña luego de que se decidiera que los comercios no esenciales cerraran desde ahora y hasta el 10 de enero.

El color rojo del semáforo epidemiológico, máximo nivel de riesgo, se enciende ya que la ciudad padece de una saturación hospitalaria en sus camas generales, más que en ningún otro momento de la crisis sanitaria derivada del coronavirus.