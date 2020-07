Shelly-Ann Fraser-Pryce, la mÃ¡s rÃ¡pida del aÃ±o al correr los 100 metros planos en 11 segundos

MADRID._ La jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, dos veces campeona olímpica y nueve del mundo en pruebas de velocidad, se situó a la cabeza del ránking mundial del año en 100 metros al ganar este sábado la carrera de Kingston en 11.00 segundos.

Con un viento contrario de 2.2 metros por segundo, la pequeña atleta, actual campeona del mundo, se impuso a sus tres adversarias en la Fiesta de la Velocidad, celebrada en las pistas del Jamaica College.

🌎 lead 11.00 into a -2.2 headwind for Shelly-Ann Fraser-Pryce in her 1st 100m since world champs pic.twitter.com/ZXy1hOW1iJ