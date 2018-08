DIVERSIDAD

Sheyla se siente discriminada en su tierra

La actriz y cantante, quien es coronada como reina en la quinta marcha por la diversidad en Culiacán, quiere que su próximo disco de banda sea presentado con la OSSLA

Leopoldo Medina

De visita en Culiacán, la actriz y cantante sinaloense Sheyla Tadeo dijo que a pesar de ser una artista querida, se identifica con la comunidad de ambiente porque, al igual que ella, son discriminados en su propia tierra.

“Aquí en mi estado curiosamente siempre me he sentido bien discriminada, es en el último lugar en el que se me toma en cuenta para hacer cualquier cosa, y desconocimiento no es, porque la gran mayoría tiene mi teléfono personal, creo que en ese aspecto prefieren traerse a otras gentes de otros lugares que a la misma gente de aquí”, expresó.

La artista aplaudió que su paisana, la actriz y cantante Paty Navidad, haya sido la reina el año pasado, porque la considera una mujer espectacular y que, como ella, ama y respeta a la comunidad de ambiente, que en esta ocasión la eligió para su soberana.

Sheyla será coronada este sábado, dentro de la Quinta Marcha de la Diversidad de Culiacán, la cual dará inicio a las 17:00 horas, en La Lomita, para recorrer la Avenida Álvaro Obregón hasta culminar en el Ágora Rosario Castellanos a un costado del Isic.

“El sólo hecho de ser coronada en Culiacán, ya tiene para mí una importancia de mayor severidad que si fuera en otro lugar, porque he sido reina en muchos lugares del mundo, pero aquí en mi tierra la comunidad ha sido un poco olvidada, y que en esta ocasión les toque yo, pues estoy muy agradecida con ellos, y el saber que puedo apoyarlos con mi granito de arena para representarlos como su embajadora me hace sentir muy orgullosa, como todo lo que tenga que ver con mi tierra”, señaló la cantante.

Recordó que siempre ha estado cerca de la comunidad gay, sobre todo al contar con muchos amigos a quienes considera parte de su historia de vida, acompañándola en los mejores momentos de su vida.

Orgullosa sinaloense

Con el carácter divertido y dicharachero que la distingue, y una renovada figura que la hace ver más delgada, la intérprete de temas como Olvídame y El espejo manifestó estar feliz de sinaloense, origen que a donde va lo grita a lo grande, levantando su voz en nombre de Culiacán, destacando las cosas buenas.

“Hay que exaltar las cosas buenas que tiene Sinaloa, porque si me pongo a exaltar las malas, pues a dónde vamos a parar”, dijo.

Resaltó que si bien no sabe qué tan exitosa o no ha sido su carrera, trabajadora sí es, encontrando en ello muchas satisfacciones a lo largo de su trayectoria como actriz y cantante.

“La mayor satisfacción que tengo, puedo decir es haber salido de mi tierra, haber hecho una carrera artística en la que yo ya iba con un don, porque así lo considero, creo que todos tenemos dones muy grandes, y así como hay gente que te cae bien, hay otra que te cae mal, pero si tienes carisma y le agradas a la gente, pues ya la armaste, y en mi caso a lo largo de los años me he dado cuenta que mi don es cantar, y la actuación fue un oficio, que tuvo que tuvo que aprender para mantenerse en la Ciudad de México.

“Yo no soy una mujer de abolengo, ni ricachona, eso no me importa porque no me hace menos, como no me hace menos aparecer en la nota o revista de sociales de tal lugar, a mi no me quita el sueño, y creo que mi trayectoria es mucho más que ello”, señaló.

Su paso por Televisa y la música

Sheyla recordó que fueron 23 años los que trabajó para Televisa, en donde tenía categoría internacional, formó parte de 19 telenovelas, entre ellas Mi destino eres tú, Agujetas de color de rosa, y otras, que han sido traducidas a otros idiomas.

“Soy conocida en muchos países, incluso en muchos que ni siquiera conozco, además también soy Reina Gay Internacional de Puerto Rico, ya que hace siete años recibí esta corona por parte de la comunidad de Cabo Rojo, una de las más grandes a nivel mundial, y me fue entregada de manos de la cantante llamada India”.

Agregó que actualmente en su faceta como intérprete está realizando una gira por Estados Unidos, con presentaciones en California, Nevada, Atlanta, visitando también Guatemala, Honduras y El Salvador.

“El año que viene me iré a Colombia, ya que este año fui distinguida como hermana y amiga de los colombianos, así que iré representando a México, recorriendo las provincias más importantes de Colombia, cantando con mariachi, género con el que fui nominada en el 2013 en los Grammy Latino en la categoría de Mejor Álbum Ranchero.

Recientemente la sinaloense realizó algunos trabajos para Tv Azteca, pero está abierta a trabajar con cualquier televisora, ya sea Televisa, Azteca, Telemundo, Univisión o Caracol.

“Antes por solo pararte afuera de la puerta a esperar a un amigo te vetaban, hoy tienes la oportunidad de darte a conocer a través de otras plataformas como Netflix”, dijo.

Entre sus proyectos está terminar su disco de banda, el cual resaltó le ha costado mucho trabajo sacarlo; ya está grabado, sólo falta que lo mastericen y sacarlo en físico.

“Espero que el disco salga a más tardar en septiembre u octubre, y considero que se tiene que presentar en Sinaloa, ojalá hubiera un acercamiento con la OSSLA, me daría mucho gusto poder montar todo un espectáculo con la música de este disco interpretada por la orquesta, yo me ofrezco y regalo mi trabajo como cantante para montarlo y que se haga una presentación para darle realce a la OSSLA”.

Para su disco recibió más de 390 temas, de los cuales sólo 13 fueron elegidos. Algunos son de cantautores sinaloenses, entre ellos Luciano Luna, Joss Favela, Himar Loredo, también tiene temas del guerrerense Cuitla Vega, entre otros.