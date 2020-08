Shohei Ohtani desea volver a lanzar en 2021

El japonés fue diagnosticado con un esguince de grado 1-2 en el antebrazo

Noroeste / Redacción

LOS ÁNGELES._ Shohei Ohtani le restó importancia a la lesión que lo dejó fuera como lanzador por el resto del 2020 en los Angelinos de Los Ángeles, la cual describió como una inflamación en el codo derecho, y dijo que le gustaría volver a lanzar la próxima campaña.

El japonés fue diagnosticado con un esguince de grado 1-2 en el antebrazo, pero afirmó que nunca sintió dicha lesión al hacer un lanzamiento específico ante los Astros de Houston el domingo. El diestro confesó que sintió rigidez y dolor en el codo a lo largo de su proceso de rehabilitación de una cirugía Tommy John, situación que hace difícil saber en qué momento sufrió esta lesión. Pero Ohtani se siente optimista de volver a lanzar el próximo año tras fungir solamente como bateador designado por el resto de esta temporada.

"No es tan severa como una operación Tommy John, sólo se trata de una pequeña inflamación en el codo", declaró Ohtani. "Si al final me dicen que sólo me enfoque en batear o sólo me enfoque en lanzar, escucharé. Pero, en lo ideal, me gustaría dejar la ventana abierta para volver como lanzador/bateador designado".

Ohtani realizó prácticas de bateo sin reportar problemas previo al partido del miércoles contra los Marineros de Seattle en el T-Mobile Park, pero no fue incluido en el lineup por segundo día seguido, como medida preventiva. El toletero zurdo volverá a la alienación como BD para el encuentro del jueves.

“Necesito enfocarme en la temporada ahora”, expresó Ohtani. “La única manera en la que puedo contribuir ahora mismo es como bateador. Por lo tanto, necesito concentrarme en ello. Una vez que llegue al receso de temporada, podré apegarme a mi programa normal de lanzamientos".

Ohtani dejó efectividad de 37.80 en el año, luego de permitir siete carreras en un total de 1.2 inning en sus primeras dos aperturas. No había inciado un juego en las Mayores como lanzador desde el 2 de septiembre del 2018, antes de someterse a la cirugía Tommy John. Además, batea .148/.179/.407 con dos jonrones y siete impulsadas en seis juegos como bateador designado.

El piloto Joe Maddon dijo que tiene previsto utilizar a Ohtani como su designado regular de ahora en adelante.

(Con información de MLB)